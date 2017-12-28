السواسي: الحماية المدنية تتمكّن من إنقاذ شخص إثر سقوطه ببئر عميق

تمكن فريق النجدة والإنقاذ التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمهدية يوم 26 ديسمبر 2017 على الساعة 13.45 من إنقاذ شخص يبلغ من العمر 46 سنة له إصابات مختلفة تمثلت في كسر على مستوى معصم اليد اليمنى مع آلام بالظهر على إثر سقوطه ببئر عمقه حوالي 10 أمتار كائن بأرض فلاحية بمنطقة أولاد عمر السيدة من معتمدية السواسي ولاية المهدية حيث قام الأعوان بإخراجه من البئر وتقديم الإسعافات الأولية له ثم نقله إلى المستشفى المحلي بالجهة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.