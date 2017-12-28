كابول: 40 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى في هجوم استهدف مركزا للشيعة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قتل 40 شخصا على الأقل وجرح 30 آخرون في هجوم انتحاري على مركز ديني وثقافي شيعي في المنطقة الغربية من العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت وزارة الداخلية لبي بي سي إن الهجوم أعقبه انفجاران آخران في المنطقة نفسها.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم.

وقد نفذ التنظيم خلال الأشهر الأخيرة عدة هجمات على أهداف شيعية في عبر أنحاء أفغانستان.

وتظهر الصور التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي جثث عدد من الأشخاص في ساحة المبنى.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني أن حكومته ستظل ملتزمة بهدف "قمع واجتثاث كل الجماعات الإرهابية".

وقال بيان للرئاسة الأفغانية إن الرئيس أمر السلطات "بإجراء تحقيق كامل في الهجوم والاهتمام الجدي بالجرحى وأسر الضحايا".

وفي بيان منفصل، وصف عبد الله عبد الله رئيس الهيئة التنفيذية في أفغانستان ما حدث بأنه "هجوم على الحضارة وإنجازات الشعب الأفغاني".

ونقلت وكالة فرانس برس عن نصرت رحيمي، المتحدث باسم نائب وزير الداخلية، قوله: "هدف الهجوم هو مركز طبيان الثقافي. وكانت تجري في المركز فعالية لإحياء الذكرى الـ38 للغزو السوفييتي لأفغانستان حينما حدث الانفجار".