سليم الرياحي يستقيل من رئاسة الوطني الحر

أعلن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي اليوم الخميس عن استقالته من رئاسة الحزب دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار. ووفق بيان حصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منه يعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر حاليا اجتماعا استعجاليا للنظر في هذه المسألة .

وكان الاتحاد الوطني الحر عاد مؤخرا إثر اجتماعه بقيادتي حركتي النداء والنهضة والالتزام إلى وثيقة قرطاج التي كان انسحب منها في وقت سابق.