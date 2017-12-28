أمريكية تتلقى فاتورة كهرباء بمبلغ 284 مليار دولار

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28 ديسمبر 2017
أصيبت سيدة أمريكية بحالة من الذهول لدى تلقيها فاتورة كهرباء بأكثر من 284 مليار دولار أمريكي في ولاية بنسلفاتيا إلا أنها اكتشفت أن المبلغ المطلوب دفعه أرسل عن طريق الخطأ.
وقالت ماري هورمانيسكي إن"الفاتورة الأخيرة المرسلة لها طالبتها بدفع المبلغ الكامل قبل شهر نوفمبر ".
وأضافت لصحيفة التايمز - نيوز "شعرت بصدمة كبيرة لدرجة أنني أحسست بأن عيني خرجتا من مكانهما"، مشيرة إلى أنها تخوفت من أن زينة الميلاد التي أضاءتها قد تكون سبب تلقي مثل هذه الفاتورة.
وأكدت لها شركة الكهرباء لدى قيامها بمراجعتها بأن المبلغ المطلوب دفعه هو 284 دولاراً أمريكياً.
وقال الناطق باسم الشركة إنه لا يدري كيفية حدوث مثل هذا الخطأ، الذي يطلب من هورمانيسكي دفع فاتورة تقدر بـ 284 مليار دولار أمريكي، والقيام بدفع مبلع 28 ألف دولار كدفعة أولى قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال مارك دوربن إنه لم ير في حياته فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات.
وأضاف " نقدر قيام هورمانيسكي بالاتصال بنا للاستفسار عن هذا الخطأ".
أصيبت سيدة أمريكية بحالة من الذهول لدى تلقيها فاتورة كهرباء بأكثر من 284 مليار دولار أمريكي في ولاية بنسلفاتيا إلا أنها اكتشفت أن المبلغ المطلوب دفعه أرسل عن طريق الخطأ.
وقالت ماري هورمانيسكي إن"الفاتورة الأخيرة المرسلة لها طالبتها بدفع المبلغ الكامل قبل شهر نوفمبر ".
وأضافت لصحيفة التايمز - نيوز "شعرت بصدمة كبيرة لدرجة أنني أحسست بأن عيني خرجتا من مكانهما"، مشيرة إلى أنها تخوفت من أن زينة الميلاد التي أضاءتها قد تكون سبب تلقي مثل هذه الفاتورة.
وأكدت لها شركة الكهرباء لدى قيامها بمراجعتها بأن المبلغ المطلوب دفعه هو 284 دولاراً أمريكياً.
وقال الناطق باسم الشركة إنه لا يدري كيفية حدوث مثل هذا الخطأ، الذي يطلب من هورمانيسكي دفع فاتورة تقدر بـ 284 مليار دولار أمريكي، والقيام بدفع مبلع 28 ألف دولار كدفعة أولى قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال مارك دوربن إنه لم ير في حياته فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات.
وأضاف " نقدر قيام هورمانيسكي بالاتصال بنا للاستفسار عن هذا الخطأ".
-
13:12إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
28 ديسمبر 2017
-
13:08منزل بوزلفة: حريق بمدجنة يتسبّب في هلاك 6 آلاف طير دجاج
28 ديسمبر 2017
-
-
12:53الشركة الجهوية للنقل بنابل: سفرات إضافية بمناسبة راس السنة
28 ديسمبر 2017
-
12:43تبرسق: ضبط شخص بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحية
28 ديسمبر 2017
-
12:33السواسي: الحماية المدنية تتمكّن من إنقاذ شخص إثر سقوطه ببئر عميق
28 ديسمبر 2017
-
12:28كابول: 40 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى في هجوم استهدف مركزا للشيعة
28 ديسمبر 2017
-
12:24سليم الرياحي يستقيل من رئاسة الوطني الحر
28 ديسمبر 2017
-
12:21أمريكية تتلقى فاتورة كهرباء بمبلغ 284 مليار دولار
28 ديسمبر 2017
-
12:16صفاقس: إيقاف عمدة من أجل الارتشاء وإيداعه السّجن
28 ديسمبر 2017
-
12:11وزارة الصحة: نحو منع بيع السجائر لمن هم دون 18 عاما وقرب المدارس والمستشفيات
28 ديسمبر 2017
-
12:03التضامن: حجز مرطبات غير صالحة للاستهلاك بمستودع عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
11:56سوسة: الناجحون في "الكاباس" يحتجون
28 ديسمبر 2017
-
11:47بنزرت: انقاذ مركب صيد بصدد الغرق على متنه 7 اشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة
28 ديسمبر 2017
-
11:03عدد من الولايات تشهد نزول امطار متفرقة اليوم الخميس وغدا الجمعة
28 ديسمبر 2017
-
10:57باجة: اتحادات فلاحية محلية وجهوية تُطالب بمجلس وزاري خاص بالفلاحة
28 ديسمبر 2017
-
10:29القلعة الصغرى: حجز 1000 دجاجة في مذبح عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
10:26وزارة المرأة تطلق برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء"
28 ديسمبر 2017
-
09:40وزير النقل: "سنتخذ إجراءات أخرى في صورة عدم التوصل إلى حل مع الإمارات"
28 ديسمبر 2017
-
09:12قبلي: نسبة الحجوزات وصلت إلى 100 بالمائة
28 ديسمبر 2017