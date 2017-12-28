صفاقس: إيقاف عمدة من أجل الارتشاء وإيداعه السّجن

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس يوم أمس الإربعاء، من إيقاف عمدة بولاية صفاقس عمره 47 سنة من أجل إبتزازه لعدد من المواطنين وتسلم مبالغ ماليّة منهم مقابل إدعائه التوسّط لهم لإسداء خدمات ووعدهم بتمكينهم من مواطن شغل.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية نشرته اليوم، أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالعمدة ومباشرة قضية عدليّة في شأنه موضوعها 'الإرتشاء الصّادر عن موظف عمومي بسعي منه' وإيداعه السّجن.