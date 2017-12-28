وزارة الصحة: نحو منع بيع السجائر لمن هم دون 18 عاما ‎وقرب المدارس والمستشفيات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

واضافت في تصريح لإذاعة موزاييك ان مشروع القانون يتضمن ايضا منع بيع السجائر قرب المدارس والمستشفيات ومنع التدخين كليا داخل المقاهي والمطاعم والفضاءات العمومية .

اكدت المكلفة بمهمة بديوان وزير الصحة رافلة تاج ان الوزارة قدمت لرئاسة الحكومة مشروع قانون جديد لمكافحة التدخين يتضمن عدة اجراءات من بينها منع بيع السجائر بالتفصيل لمن هم دون الـ 18 عاما.