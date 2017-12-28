التضامن: حجز مرطبات غير صالحة للاستهلاك بمستودع عشوائي

داهمت مساء امس فرقة الحرس البلدي بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة رفقة فريق من الإدارة الجهوية للصحة بأريانة والمصالح الاقتصادية بالجهة محلا عشوائيا معد لصنع المرطبات وحجزت داخله 44 قطعة مرطبات وكمية من المواد المستعملةفي إعداد المرطبات كلها غير صالحة للإستهلاك، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإتلاف المحجوز وإتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض.