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يوم الخميس 28 ديسمبر 2017
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سوسة: الناجحون في "الكاباس" يحتجون
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الأولى
سوسة: الناجحون في "الكاباس" يحتجون
28 ديسمبر 2017 | 11:56

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: نفّذ عدد من الناجحين في مناظرة "الكاباس" لسنة 2017 اليوم وقفة احتجاجية امام ولاية سوسة قبل الانتقال إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية والاتحاد الجهوي للشغل بسوسة لعرض مطالبهم.

وقال ممثل عن التنسيقية الوطنية للناجحين في "الكاباس" أحمد البناني إن "هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة تحركات جهوية بهدف جلب انتباه الحكومة إلى وضع ملف "الكاباس" ضمن أولويات المرحلة وأن تجعل من التدريس أولوية، إلى جانب جلب انتباه اتحاد الشغل حتى يعتبر هذا الملف ملفا وطنيا ويدافع عن حقنا في التشغيل".

وأوضخ أن أبرز المطالب هي ضمان الانتداب والتكوين البيداغوجي مع ضمان راتب شهري خلال مرحلة التكوين وصفة الانتماء إلى وزارة التربية.

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سوسة: الناجحون في "الكاباس" يحتجون
28 ديسمبر 2017 | 11:56

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: نفّذ عدد من الناجحين في مناظرة "الكاباس" لسنة 2017 اليوم وقفة احتجاجية امام ولاية سوسة قبل الانتقال إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية والاتحاد الجهوي للشغل بسوسة لعرض مطالبهم.

وقال ممثل عن التنسيقية الوطنية للناجحين في "الكاباس" أحمد البناني إن "هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة تحركات جهوية بهدف جلب انتباه الحكومة إلى وضع ملف "الكاباس" ضمن أولويات المرحلة وأن تجعل من التدريس أولوية، إلى جانب جلب انتباه اتحاد الشغل حتى يعتبر هذا الملف ملفا وطنيا ويدافع عن حقنا في التشغيل".

وأوضخ أن أبرز المطالب هي ضمان الانتداب والتكوين البيداغوجي مع ضمان راتب شهري خلال مرحلة التكوين وصفة الانتماء إلى وزارة التربية.

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28 ديسمبر 2017 السّاعة 12:58
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28 ديسمبر 2017 السّاعة 12:53
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الغربــال... أين الغـــربال؟
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