بنزرت: انقاذ مركب صيد بصدد الغرق على متنه 7 اشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة

تمكّنت الوحدات البحريّة العائمة التابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني ببنزرت صباح امس الاربعاء من ضبط مركب صيد بحري على مستوى جزيرة زمبرة بصدد الغرق إثر تسرّب المياه بداخله وكان على متنه 7 أشخاص تمّ إنقاذهم على متن الخافرة التابعة للحرس البحري.

واشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية انه تمت احالة هؤلاء الاشخاص (تتراوح أعمارهم بين 17 و34 سنة وقاطنين بولاية أريانة) على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني ببنزرت وبالتحرّي معهم اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إيطاليا.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.