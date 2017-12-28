عدد من الولايات تشهد نزول امطار متفرقة اليوم الخميس وغدا الجمعة

سجلت ولايات تونس وبنزرت وباجة وجندوبة وعدة ولايات أخرى نزول كميات امطار تراوحت بين 1 و 11 مليمتر خلال 24 ساعة الماضية

(تحيين الساعة السابعة والنصف صباحا) وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي على موقعه الالكتروني.

واعلن المعهد ، في نشرته قصيرة الامد، ان الوضع الجوي ما يزال ملائما لظهور لنزول امطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط في حين تهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 35 كلم/س داخل البلاد مع إمكانية ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب.

ويكون البحر هائجا بالشمال فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 08 و 12 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 13 و 17 درجة ببقية الجهات.

وتوقع المعهد، غدا الجمعة، نزول امطار متفرقة بالشمال ومحليّا الوسط في حين تهب الرياح من القطاع الغربي قويّة فقويّة نسبيّا من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

ويكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطربا بالسواحل الشرقيّة آخر النهار في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 15 و20 درجة ببقيّة الجهات.