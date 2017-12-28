عدد من الولايات تشهد نزول امطار متفرقة اليوم الخميس وغدا الجمعة

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سجلت ولايات تونس وبنزرت وباجة وجندوبة وعدة ولايات أخرى نزول كميات امطار تراوحت بين 1 و 11 مليمتر خلال 24 ساعة الماضية
(تحيين الساعة السابعة والنصف صباحا) وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي على موقعه الالكتروني.
واعلن المعهد ، في نشرته قصيرة الامد، ان الوضع الجوي ما يزال ملائما لظهور لنزول امطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط في حين تهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 35 كلم/س داخل البلاد مع إمكانية ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب.
ويكون البحر هائجا بالشمال فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 08 و 12 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 13 و 17 درجة ببقية الجهات.
وتوقع المعهد، غدا الجمعة، نزول امطار متفرقة بالشمال ومحليّا الوسط في حين تهب الرياح من القطاع الغربي قويّة فقويّة نسبيّا من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.
ويكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطربا بالسواحل الشرقيّة آخر النهار في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 15 و20 درجة ببقيّة الجهات.
سجلت ولايات تونس وبنزرت وباجة وجندوبة وعدة ولايات أخرى نزول كميات امطار تراوحت بين 1 و 11 مليمتر خلال 24 ساعة الماضية
(تحيين الساعة السابعة والنصف صباحا) وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي على موقعه الالكتروني.
واعلن المعهد ، في نشرته قصيرة الامد، ان الوضع الجوي ما يزال ملائما لظهور لنزول امطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط في حين تهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 35 كلم/س داخل البلاد مع إمكانية ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب.
ويكون البحر هائجا بالشمال فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 08 و 12 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 13 و 17 درجة ببقية الجهات.
وتوقع المعهد، غدا الجمعة، نزول امطار متفرقة بالشمال ومحليّا الوسط في حين تهب الرياح من القطاع الغربي قويّة فقويّة نسبيّا من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.
ويكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطربا بالسواحل الشرقيّة آخر النهار في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 15 و20 درجة ببقيّة الجهات.
-
13:12إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
28 ديسمبر 2017
-
13:08منزل بوزلفة: حريق بمدجنة يتسبّب في هلاك 6 آلاف طير دجاج
28 ديسمبر 2017
-
-
12:53الشركة الجهوية للنقل بنابل: سفرات إضافية بمناسبة راس السنة
28 ديسمبر 2017
-
12:43تبرسق: ضبط شخص بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحية
28 ديسمبر 2017
-
12:33السواسي: الحماية المدنية تتمكّن من إنقاذ شخص إثر سقوطه ببئر عميق
28 ديسمبر 2017
-
12:28كابول: 40 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى في هجوم استهدف مركزا للشيعة
28 ديسمبر 2017
-
12:24سليم الرياحي يستقيل من رئاسة الوطني الحر
28 ديسمبر 2017
-
12:21أمريكية تتلقى فاتورة كهرباء بمبلغ 284 مليار دولار
28 ديسمبر 2017
-
12:16صفاقس: إيقاف عمدة من أجل الارتشاء وإيداعه السّجن
28 ديسمبر 2017
-
12:11وزارة الصحة: نحو منع بيع السجائر لمن هم دون 18 عاما وقرب المدارس والمستشفيات
28 ديسمبر 2017
-
12:03التضامن: حجز مرطبات غير صالحة للاستهلاك بمستودع عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
11:56سوسة: الناجحون في "الكاباس" يحتجون
28 ديسمبر 2017
-
11:47بنزرت: انقاذ مركب صيد بصدد الغرق على متنه 7 اشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة
28 ديسمبر 2017
-
11:03عدد من الولايات تشهد نزول امطار متفرقة اليوم الخميس وغدا الجمعة
28 ديسمبر 2017
-
10:57باجة: اتحادات فلاحية محلية وجهوية تُطالب بمجلس وزاري خاص بالفلاحة
28 ديسمبر 2017
-
10:29القلعة الصغرى: حجز 1000 دجاجة في مذبح عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
10:26وزارة المرأة تطلق برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء"
28 ديسمبر 2017
-
09:40وزير النقل: "سنتخذ إجراءات أخرى في صورة عدم التوصل إلى حل مع الإمارات"
28 ديسمبر 2017
-
09:12قبلي: نسبة الحجوزات وصلت إلى 100 بالمائة
28 ديسمبر 2017