باجة: اتحادات فلاحية محلية وجهوية تُطالب بمجلس وزاري خاص بالفلاحة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

دعا رؤساء الإتحادات المحلية للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتسع معتمديات من ولاية باجة ورئيس الاتحاد الجهوي خلال جلسة عمل انتُظمت يوم أمس حول إشكاليات الفلاحة في باجة إلى عقد مجلس وزاري خاص بقطاع الفلاحة.

واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة الناصر العمدوني، أن القطاع يُعانى إشكاليات متراكمة لا يمكن حلها على النطاق الجهوي وأن هذا القطاع الاستراتيجي يحتاج إلى معالجة شاملة.

وأكّد رؤساء الاتحادات المحلية أنه من أبرز الإشكاليات المُهددة للقطاع هي نقص البذور الممتازة والعلف الحيواني السداري في عدد من المناطق ونقص مشاتل الزياتين.

وأضاف رؤساء الاتحادات أن النقص في نوعية الشتلات بالمنابت تتسبب أحيانا فى خسائر تفوق الـ70 بالمائة فضلا عن ارتفاع مديونية الفلاحين ونقص هياكل التمويل.