القلعة الصغرى: حجز 1000 دجاجة في مذبح عشوائي

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: نحج أعوان مركز الحرس البلدي بسوسة مدعوما بتعزيز من بعض المراكز المجاورة على غرار أمن حي المنزه وأعوان أمن سوسة وأعوان الصحة إثر مداهمة مذبح عشوائي للدواجن بمنطقة الصباغين التابع لمعتمدية القلعة الصغرى في حجز 1000 دجاجة مذبوحة خارج الأطر القانونية فتم حجزها وتأمينها في انتظار الحصول على ترخيص تصفيتها، كما تم تحرير محضر في الغرض.