وزارة المرأة تطلق برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء"

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في إطار السنة الوطنية للطفولة 2017 وتنفيذا للاستراتيجية المتعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة لا سيما محور "الأسرة والتربية الوالدية"، تطلق وزارة المرأة والأسرة والطفولة، بالتعاون مع منظمة اليونسيف وسفارتي فنلندا والسويد بتونس، برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء" وذلك بالشراكة مع مختلف الهياكل الحكومية المتدخلة والمؤسسات الخاصة وممثلي المجتمع المدني.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز كفاءة الأسر والآباء على وجه الخصوص، والنهوض بالممارسات الأسرية الإيجابيّة من أجل التكفل الشمولي بالطفل. وسيعمل البرنامج على تحفيز الآباء على القيام بدورهم في تربية وحماية ونموّ أبنائهم ضمن محيط أسري متوازن.
وتعلن الوزارة في هذا الإطار عن إطلاق مسابقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول "الأبوة الإيجابية من منظور الآباء" والمتمثلة أساسا في مسابقة صور لآباء مع أبنائهم، وبإمكان الآباء المشاركة في الفترة الممتدة من 28 ديسمبر 2017 إلى 15 جانفي 2018 عبر الرابط التالي الذي يتضمن كيفية المشاركة وشروطها:
http://www.unicef.org.tn/super-papa
كما سيشمل البرنامج أيضا جملة من الأنشطة على المستويين الوطني والجهوي تتضمن حملات تحسيسية وورشات نقاش مفتوحة يؤمنها خبراء وطنيّون ودوليّون تهدف إلى تعزيز الوعي ودفع الحوار حول التربية الإيجابيّة ودور الآباء المحوري، وتكرّس صورة الآباء الفاعلين والمنخرطين في تربية وحماية أطفالهم قصد التشجيع على الممارسات الناجحة والحث على تغيير السلوكيات في هذا المجال.
في إطار السنة الوطنية للطفولة 2017 وتنفيذا للاستراتيجية المتعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة لا سيما محور "الأسرة والتربية الوالدية"، تطلق وزارة المرأة والأسرة والطفولة، بالتعاون مع منظمة اليونسيف وسفارتي فنلندا والسويد بتونس، برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء" وذلك بالشراكة مع مختلف الهياكل الحكومية المتدخلة والمؤسسات الخاصة وممثلي المجتمع المدني.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز كفاءة الأسر والآباء على وجه الخصوص، والنهوض بالممارسات الأسرية الإيجابيّة من أجل التكفل الشمولي بالطفل. وسيعمل البرنامج على تحفيز الآباء على القيام بدورهم في تربية وحماية ونموّ أبنائهم ضمن محيط أسري متوازن.
وتعلن الوزارة في هذا الإطار عن إطلاق مسابقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول "الأبوة الإيجابية من منظور الآباء" والمتمثلة أساسا في مسابقة صور لآباء مع أبنائهم، وبإمكان الآباء المشاركة في الفترة الممتدة من 28 ديسمبر 2017 إلى 15 جانفي 2018 عبر الرابط التالي الذي يتضمن كيفية المشاركة وشروطها:
http://www.unicef.org.tn/super-papa
كما سيشمل البرنامج أيضا جملة من الأنشطة على المستويين الوطني والجهوي تتضمن حملات تحسيسية وورشات نقاش مفتوحة يؤمنها خبراء وطنيّون ودوليّون تهدف إلى تعزيز الوعي ودفع الحوار حول التربية الإيجابيّة ودور الآباء المحوري، وتكرّس صورة الآباء الفاعلين والمنخرطين في تربية وحماية أطفالهم قصد التشجيع على الممارسات الناجحة والحث على تغيير السلوكيات في هذا المجال.
-
13:12إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
28 ديسمبر 2017
-
13:08منزل بوزلفة: حريق بمدجنة يتسبّب في هلاك 6 آلاف طير دجاج
28 ديسمبر 2017
-
-
12:53الشركة الجهوية للنقل بنابل: سفرات إضافية بمناسبة راس السنة
28 ديسمبر 2017
-
12:43تبرسق: ضبط شخص بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحية
28 ديسمبر 2017
-
12:33السواسي: الحماية المدنية تتمكّن من إنقاذ شخص إثر سقوطه ببئر عميق
28 ديسمبر 2017
-
12:28كابول: 40 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى في هجوم استهدف مركزا للشيعة
28 ديسمبر 2017
-
12:24سليم الرياحي يستقيل من رئاسة الوطني الحر
28 ديسمبر 2017
-
12:21أمريكية تتلقى فاتورة كهرباء بمبلغ 284 مليار دولار
28 ديسمبر 2017
-
12:16صفاقس: إيقاف عمدة من أجل الارتشاء وإيداعه السّجن
28 ديسمبر 2017
-
12:11وزارة الصحة: نحو منع بيع السجائر لمن هم دون 18 عاما وقرب المدارس والمستشفيات
28 ديسمبر 2017
-
12:03التضامن: حجز مرطبات غير صالحة للاستهلاك بمستودع عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
11:56سوسة: الناجحون في "الكاباس" يحتجون
28 ديسمبر 2017
-
11:47بنزرت: انقاذ مركب صيد بصدد الغرق على متنه 7 اشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة
28 ديسمبر 2017
-
11:03عدد من الولايات تشهد نزول امطار متفرقة اليوم الخميس وغدا الجمعة
28 ديسمبر 2017
-
10:57باجة: اتحادات فلاحية محلية وجهوية تُطالب بمجلس وزاري خاص بالفلاحة
28 ديسمبر 2017
-
10:29القلعة الصغرى: حجز 1000 دجاجة في مذبح عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
10:26وزارة المرأة تطلق برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء"
28 ديسمبر 2017
-
09:40وزير النقل: "سنتخذ إجراءات أخرى في صورة عدم التوصل إلى حل مع الإمارات"
28 ديسمبر 2017
-
09:12قبلي: نسبة الحجوزات وصلت إلى 100 بالمائة
28 ديسمبر 2017