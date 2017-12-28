وزارة المرأة تطلق برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء"

في إطار السنة الوطنية للطفولة 2017 وتنفيذا للاستراتيجية المتعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة لا سيما محور "الأسرة والتربية الوالدية"، تطلق وزارة المرأة والأسرة والطفولة، بالتعاون مع منظمة اليونسيف وسفارتي فنلندا والسويد بتونس، برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء" وذلك بالشراكة مع مختلف الهياكل الحكومية المتدخلة والمؤسسات الخاصة وممثلي المجتمع المدني.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز كفاءة الأسر والآباء على وجه الخصوص، والنهوض بالممارسات الأسرية الإيجابيّة من أجل التكفل الشمولي بالطفل. وسيعمل البرنامج على تحفيز الآباء على القيام بدورهم في تربية وحماية ونموّ أبنائهم ضمن محيط أسري متوازن.

وتعلن الوزارة في هذا الإطار عن إطلاق مسابقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول "الأبوة الإيجابية من منظور الآباء" والمتمثلة أساسا في مسابقة صور لآباء مع أبنائهم، وبإمكان الآباء المشاركة في الفترة الممتدة من 28 ديسمبر 2017 إلى 15 جانفي 2018 عبر الرابط التالي الذي يتضمن كيفية المشاركة وشروطها:

http://www.unicef.org.tn/super-papa

كما سيشمل البرنامج أيضا جملة من الأنشطة على المستويين الوطني والجهوي تتضمن حملات تحسيسية وورشات نقاش مفتوحة يؤمنها خبراء وطنيّون ودوليّون تهدف إلى تعزيز الوعي ودفع الحوار حول التربية الإيجابيّة ودور الآباء المحوري، وتكرّس صورة الآباء الفاعلين والمنخرطين في تربية وحماية أطفالهم قصد التشجيع على الممارسات الناجحة والحث على تغيير السلوكيات في هذا المجال.