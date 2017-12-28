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يوم الخميس 28 ديسمبر 2017
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وزير النقل: "سنتخذ إجراءات أخرى في صورة عدم التوصل إلى حل مع الإمارات"
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السياسي
وزير النقل: "سنتخذ إجراءات أخرى في صورة عدم التوصل إلى حل مع الإمارات"
28 ديسمبر 2017 | 09:40

أكد اليوم وزير النقل رضوان عيارة أن اللقاءات التي انتُظمت مع ممثل شركة الخطوط الجوية الإماراتية لم تُحقق أي تقدم وأنه مبدئيا لا جديد يُذكر في موضوع تعليق تونس لرحلات الخطوط المذكورة نحو كل المطارات التونسية.

وقال رضوان عيارة في تصريح لـ"شمس اف ام" صباح اليوم الخميس، إن اللقاءات ستُستأنف بعد أسبوع وإنه في صورة عدم تسجيل أي تقدم فإنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

وأضاف الوزير أن الجانب التونسي لم يتلق أي وعد من الجانب الإماراتي لاستئناف الرحلات.

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السياسي
وزير النقل: "سنتخذ إجراءات أخرى في صورة عدم التوصل إلى حل مع الإمارات"
28 ديسمبر 2017 | 09:40

أكد اليوم وزير النقل رضوان عيارة أن اللقاءات التي انتُظمت مع ممثل شركة الخطوط الجوية الإماراتية لم تُحقق أي تقدم وأنه مبدئيا لا جديد يُذكر في موضوع تعليق تونس لرحلات الخطوط المذكورة نحو كل المطارات التونسية.

وقال رضوان عيارة في تصريح لـ"شمس اف ام" صباح اليوم الخميس، إن اللقاءات ستُستأنف بعد أسبوع وإنه في صورة عدم تسجيل أي تقدم فإنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

وأضاف الوزير أن الجانب التونسي لم يتلق أي وعد من الجانب الإماراتي لاستئناف الرحلات.

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