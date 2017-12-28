قبلي: نسبة الحجوزات وصلت إلى 100 بالمائة

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09:12قبلي: نسبة الحجوزات وصلت إلى 100 بالمائة
28 ديسمبر 2017
سجّلت كافة الوحدات السياحية بولاية قبلي، منذ انطلاق العطلة المدرسية، نسبة حجوزات وصلت الى 100 بالمائة، وذلك تزامنا مع الاستعدادات لانعقاد فعاليات الدورة 50 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز، التي ستلتئم من 28 الى 31 ديسمبر الجاري، إضافة الى الاحتفال برأس السنة الادارية الجديدة.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المندوبية الجهوية للسياحة، إلى تضاعف عدد السياح الذين حلوا بالجهة، خلال العشرية الثانية من شهر ديسمبر الجاري، بقرابة 377 في المائة، مقارنة بذات الفترة من شهر ديسمبر خلال سنة .
كما تضاعفت عدد الليالي المقضاة في نفس الفترة بـ 421 بالمائة ليصل بذلك العدد الجملي للسياح الذين استقبلتهم مختلف الوحدات السياحية، منذ بداية السنة وإلى غاية 20 ديسمبر الجاري، 110 آلاف و491 سائحا أي بزيادة تناهز 16 في المائة، مقارنة بذات الفترة من سنة 2016.
كما حققت الليالي المقضاة خلال نفس الفترة ارتفاعا بـ 65.4 بالمائة لتتطور من 75 ألفا و572 ليلة سنة 2016 الى حدود 124 ألفا و997 خلال سنة 2017.
(المصدر (وات
سجّلت كافة الوحدات السياحية بولاية قبلي، منذ انطلاق العطلة المدرسية، نسبة حجوزات وصلت الى 100 بالمائة، وذلك تزامنا مع الاستعدادات لانعقاد فعاليات الدورة 50 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز، التي ستلتئم من 28 الى 31 ديسمبر الجاري، إضافة الى الاحتفال برأس السنة الادارية الجديدة.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المندوبية الجهوية للسياحة، إلى تضاعف عدد السياح الذين حلوا بالجهة، خلال العشرية الثانية من شهر ديسمبر الجاري، بقرابة 377 في المائة، مقارنة بذات الفترة من شهر ديسمبر خلال سنة .
كما تضاعفت عدد الليالي المقضاة في نفس الفترة بـ 421 بالمائة ليصل بذلك العدد الجملي للسياح الذين استقبلتهم مختلف الوحدات السياحية، منذ بداية السنة وإلى غاية 20 ديسمبر الجاري، 110 آلاف و491 سائحا أي بزيادة تناهز 16 في المائة، مقارنة بذات الفترة من سنة 2016.
كما حققت الليالي المقضاة خلال نفس الفترة ارتفاعا بـ 65.4 بالمائة لتتطور من 75 ألفا و572 ليلة سنة 2016 الى حدود 124 ألفا و997 خلال سنة 2017.
(المصدر (وات
-
13:12إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
28 ديسمبر 2017
-
13:08منزل بوزلفة: حريق بمدجنة يتسبّب في هلاك 6 آلاف طير دجاج
28 ديسمبر 2017
-
-
12:53الشركة الجهوية للنقل بنابل: سفرات إضافية بمناسبة راس السنة
28 ديسمبر 2017
-
12:43تبرسق: ضبط شخص بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحية
28 ديسمبر 2017
-
12:33السواسي: الحماية المدنية تتمكّن من إنقاذ شخص إثر سقوطه ببئر عميق
28 ديسمبر 2017
-
12:28كابول: 40 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى في هجوم استهدف مركزا للشيعة
28 ديسمبر 2017
-
12:24سليم الرياحي يستقيل من رئاسة الوطني الحر
28 ديسمبر 2017
-
12:21أمريكية تتلقى فاتورة كهرباء بمبلغ 284 مليار دولار
28 ديسمبر 2017
-
12:16صفاقس: إيقاف عمدة من أجل الارتشاء وإيداعه السّجن
28 ديسمبر 2017
-
12:11وزارة الصحة: نحو منع بيع السجائر لمن هم دون 18 عاما وقرب المدارس والمستشفيات
28 ديسمبر 2017
-
12:03التضامن: حجز مرطبات غير صالحة للاستهلاك بمستودع عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
11:56سوسة: الناجحون في "الكاباس" يحتجون
28 ديسمبر 2017
-
11:47بنزرت: انقاذ مركب صيد بصدد الغرق على متنه 7 اشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة
28 ديسمبر 2017
-
11:03عدد من الولايات تشهد نزول امطار متفرقة اليوم الخميس وغدا الجمعة
28 ديسمبر 2017
-
10:57باجة: اتحادات فلاحية محلية وجهوية تُطالب بمجلس وزاري خاص بالفلاحة
28 ديسمبر 2017
-
10:29القلعة الصغرى: حجز 1000 دجاجة في مذبح عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
10:26وزارة المرأة تطلق برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء"
28 ديسمبر 2017
-
09:40وزير النقل: "سنتخذ إجراءات أخرى في صورة عدم التوصل إلى حل مع الإمارات"
28 ديسمبر 2017
-
09:12قبلي: نسبة الحجوزات وصلت إلى 100 بالمائة
28 ديسمبر 2017