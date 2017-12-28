قبلي: نسبة الحجوزات وصلت إلى 100 بالمائة

سجّلت كافة الوحدات السياحية بولاية قبلي، منذ انطلاق العطلة المدرسية، نسبة حجوزات وصلت الى 100 بالمائة، وذلك تزامنا مع الاستعدادات لانعقاد فعاليات الدورة 50 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز، التي ستلتئم من 28 الى 31 ديسمبر الجاري، إضافة الى الاحتفال برأس السنة الادارية الجديدة.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المندوبية الجهوية للسياحة، إلى تضاعف عدد السياح الذين حلوا بالجهة، خلال العشرية الثانية من شهر ديسمبر الجاري، بقرابة 377 في المائة، مقارنة بذات الفترة من شهر ديسمبر خلال سنة .

كما تضاعفت عدد الليالي المقضاة في نفس الفترة بـ 421 بالمائة ليصل بذلك العدد الجملي للسياح الذين استقبلتهم مختلف الوحدات السياحية، منذ بداية السنة وإلى غاية 20 ديسمبر الجاري، 110 آلاف و491 سائحا أي بزيادة تناهز 16 في المائة، مقارنة بذات الفترة من سنة 2016.

كما حققت الليالي المقضاة خلال نفس الفترة ارتفاعا بـ 65.4 بالمائة لتتطور من 75 ألفا و572 ليلة سنة 2016 الى حدود 124 ألفا و997 خلال سنة 2017.

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