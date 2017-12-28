الجزائر: 9 قتلى و21 مصابا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قُتِل 9 أشخاص وأصيب 21 آخرون في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة ذات مقطورة مساء امس الأربعاء بمدينة الجلفة الواقعة على بعد 300 كلم جنوب العاصمة الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الحماية المدنية أن 6 من بين المصابين حالتهم خطيرة، وأن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث.

وكالات