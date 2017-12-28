الجزائر: 9 قتلى و21 مصابا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة
-
13:12إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
28 ديسمبر 2017
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13:08منزل بوزلفة: حريق بمدجنة يتسبّب في هلاك 6 آلاف طير دجاج
28 ديسمبر 2017
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12:53الشركة الجهوية للنقل بنابل: سفرات إضافية بمناسبة راس السنة
28 ديسمبر 2017
-
12:43تبرسق: ضبط شخص بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحية
28 ديسمبر 2017
-
12:33السواسي: الحماية المدنية تتمكّن من إنقاذ شخص إثر سقوطه ببئر عميق
28 ديسمبر 2017
-
12:28كابول: 40 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى في هجوم استهدف مركزا للشيعة
28 ديسمبر 2017
-
12:24سليم الرياحي يستقيل من رئاسة الوطني الحر
28 ديسمبر 2017
-
12:21أمريكية تتلقى فاتورة كهرباء بمبلغ 284 مليار دولار
28 ديسمبر 2017
-
12:16صفاقس: إيقاف عمدة من أجل الارتشاء وإيداعه السّجن
28 ديسمبر 2017
-
12:11وزارة الصحة: نحو منع بيع السجائر لمن هم دون 18 عاما وقرب المدارس والمستشفيات
28 ديسمبر 2017
-
12:03التضامن: حجز مرطبات غير صالحة للاستهلاك بمستودع عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
11:56سوسة: الناجحون في "الكاباس" يحتجون
28 ديسمبر 2017
-
11:47بنزرت: انقاذ مركب صيد بصدد الغرق على متنه 7 اشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة
28 ديسمبر 2017
-
11:03عدد من الولايات تشهد نزول امطار متفرقة اليوم الخميس وغدا الجمعة
28 ديسمبر 2017
-
10:57باجة: اتحادات فلاحية محلية وجهوية تُطالب بمجلس وزاري خاص بالفلاحة
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10:29القلعة الصغرى: حجز 1000 دجاجة في مذبح عشوائي
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10:26وزارة المرأة تطلق برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء"
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09:40وزير النقل: "سنتخذ إجراءات أخرى في صورة عدم التوصل إلى حل مع الإمارات"
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الجزائر: 9 قتلى و21 مصابا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة
قُتِل 9 أشخاص وأصيب 21 آخرون في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة ذات مقطورة مساء امس الأربعاء بمدينة الجلفة الواقعة على بعد 300 كلم جنوب العاصمة الجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الحماية المدنية أن 6 من بين المصابين حالتهم خطيرة، وأن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث.
وكالات
إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
28 ديسمبر 2017 السّاعة 13:12
أشرفت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017 بمقر الوزارة، على موكب...المزيد >>
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نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: جد فجر اليوم وفي حدود الرابعة صباحا حريق هائل بإحدى المداجن الكائنة...المزيد >>
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نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: في اطار الاستعدادات لاستقبال السنة الادارية الجديدة قامت الشركة...المزيد >>
الجزائر: 9 قتلى و21 مصابا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة
قُتِل 9 أشخاص وأصيب 21 آخرون في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة ذات مقطورة مساء امس الأربعاء بمدينة الجلفة الواقعة على بعد 300 كلم جنوب العاصمة الجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الحماية المدنية أن 6 من بين المصابين حالتهم خطيرة، وأن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث.
وكالات
إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
28 ديسمبر 2017 السّاعة 13:12
أشرفت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017 بمقر الوزارة، على موكب...المزيد >>
منزل بوزلفة: حريق بمدجنة يتسبّب في هلاك 6 آلاف طير دجاج
28 ديسمبر 2017 السّاعة 13:08
نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: جد فجر اليوم وفي حدود الرابعة صباحا حريق هائل بإحدى المداجن الكائنة...المزيد >>
تقديم منح مالية استثنائية للضحايا بمناسبة السنة الإدارية الجديدة: هيئة الحقيقة والكرامة...
28 ديسمبر 2017 السّاعة 12:58
اوضحت هيئة الحقيقة والكرامة انها لا تعتزم تقديم منح مالية استثنائية للضحايا بمناسبة السنة الإدارية...المزيد >>
الشركة الجهوية للنقل بنابل: سفرات إضافية بمناسبة راس السنة
28 ديسمبر 2017 السّاعة 12:53
نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: في اطار الاستعدادات لاستقبال السنة الادارية الجديدة قامت الشركة...المزيد >>
-
13:12إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
28 ديسمبر 2017
-
13:08منزل بوزلفة: حريق بمدجنة يتسبّب في هلاك 6 آلاف طير دجاج
28 ديسمبر 2017
-
-
12:53الشركة الجهوية للنقل بنابل: سفرات إضافية بمناسبة راس السنة
28 ديسمبر 2017
-
12:43تبرسق: ضبط شخص بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحية
28 ديسمبر 2017
-
12:33السواسي: الحماية المدنية تتمكّن من إنقاذ شخص إثر سقوطه ببئر عميق
28 ديسمبر 2017
-
12:28كابول: 40 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى في هجوم استهدف مركزا للشيعة
28 ديسمبر 2017
-
12:24سليم الرياحي يستقيل من رئاسة الوطني الحر
28 ديسمبر 2017
-
12:21أمريكية تتلقى فاتورة كهرباء بمبلغ 284 مليار دولار
28 ديسمبر 2017
-
12:16صفاقس: إيقاف عمدة من أجل الارتشاء وإيداعه السّجن
28 ديسمبر 2017
-
12:11وزارة الصحة: نحو منع بيع السجائر لمن هم دون 18 عاما وقرب المدارس والمستشفيات
28 ديسمبر 2017
-
12:03التضامن: حجز مرطبات غير صالحة للاستهلاك بمستودع عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
11:56سوسة: الناجحون في "الكاباس" يحتجون
28 ديسمبر 2017
-
11:47بنزرت: انقاذ مركب صيد بصدد الغرق على متنه 7 اشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة
28 ديسمبر 2017
-
11:03عدد من الولايات تشهد نزول امطار متفرقة اليوم الخميس وغدا الجمعة
28 ديسمبر 2017
-
10:57باجة: اتحادات فلاحية محلية وجهوية تُطالب بمجلس وزاري خاص بالفلاحة
28 ديسمبر 2017
-
10:29القلعة الصغرى: حجز 1000 دجاجة في مذبح عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
10:26وزارة المرأة تطلق برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء"
28 ديسمبر 2017
-
09:40وزير النقل: "سنتخذ إجراءات أخرى في صورة عدم التوصل إلى حل مع الإمارات"
28 ديسمبر 2017
-
09:12قبلي: نسبة الحجوزات وصلت إلى 100 بالمائة
28 ديسمبر 2017
فاطمة بن عبد الله الكرّايالغربــال... أين الغـــربال؟
بكثير من الروية واستقراء هادئ للأحداث تصرّف البعض من السياسيين وأهل السلطة وأهل المجتمع المدني في قضية أزمة الإمارات مع تونس...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة