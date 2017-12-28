على متنها 300 راكب.. نجاة طائرة لـ«الخطوط السعودية» من حادث ضخم في الهند

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قَالَتْ وسائل إعلام هِنْدِيّة: ‘‘إن قائد طائرة تَابِعَة للخطوط الجوية الريـاض تجنب وقوع حادث ضخم امس، وذلك باستخدامه فرامل الطوارئ بمطار “لكنو” الهِنْدِيّ‘‘.
وتعددت الأَنْبَاء عن عدد الراكبين على متن الطائرة، إلا أن صَحِيفَة “فايننشال إكسبرس” الهِنْدِيّة، أشارت إلى أن عجلة مقدمة الطائرة حدث بها عطل فني أثناء الإقلاع وفي غضون ذلك فقد كانت تقل 300 راكب قادمين للرياض، وحدثت المشكلة الفنية وهي على المدرج.
وأَضَافَت أن 6 طائرات واصِله مـــن مطارات مختلفة جرى توجيهها لمطار آخر وتأجل إقلاع ثلاث طائرات مـــن المطار لحين حل مشكلة الطائرة الريـاض.
وَنَوَّهْتِ صَحِيفَة “تايمز ناو نيوز” إلى أن الطائرة كانت تقل 228 راكباً وفي غضون ذلك فقد كانت تقلع مـــن “لكنو” إلى الرياض لكن إحدى العجلتين الأماميتين سقطت خلال الإقلاع مِمَّا اضطّرَّ قائد الطائرة لاستخدام مكابح الطوارئ لوقف عملية الإقلاع، وجرى بسلام إجلاء ركاب وطاقم الرحلة SV895.
قَالَتْ وسائل إعلام هِنْدِيّة: ‘‘إن قائد طائرة تَابِعَة للخطوط الجوية الريـاض تجنب وقوع حادث ضخم امس، وذلك باستخدامه فرامل الطوارئ بمطار “لكنو” الهِنْدِيّ‘‘.
وتعددت الأَنْبَاء عن عدد الراكبين على متن الطائرة، إلا أن صَحِيفَة “فايننشال إكسبرس” الهِنْدِيّة، أشارت إلى أن عجلة مقدمة الطائرة حدث بها عطل فني أثناء الإقلاع وفي غضون ذلك فقد كانت تقل 300 راكب قادمين للرياض، وحدثت المشكلة الفنية وهي على المدرج.
وأَضَافَت أن 6 طائرات واصِله مـــن مطارات مختلفة جرى توجيهها لمطار آخر وتأجل إقلاع ثلاث طائرات مـــن المطار لحين حل مشكلة الطائرة الريـاض.
وَنَوَّهْتِ صَحِيفَة “تايمز ناو نيوز” إلى أن الطائرة كانت تقل 228 راكباً وفي غضون ذلك فقد كانت تقلع مـــن “لكنو” إلى الرياض لكن إحدى العجلتين الأماميتين سقطت خلال الإقلاع مِمَّا اضطّرَّ قائد الطائرة لاستخدام مكابح الطوارئ لوقف عملية الإقلاع، وجرى بسلام إجلاء ركاب وطاقم الرحلة SV895.
-
13:12إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
28 ديسمبر 2017
-
13:08منزل بوزلفة: حريق بمدجنة يتسبّب في هلاك 6 آلاف طير دجاج
28 ديسمبر 2017
-
-
12:53الشركة الجهوية للنقل بنابل: سفرات إضافية بمناسبة راس السنة
28 ديسمبر 2017
-
12:43تبرسق: ضبط شخص بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحية
28 ديسمبر 2017
-
12:33السواسي: الحماية المدنية تتمكّن من إنقاذ شخص إثر سقوطه ببئر عميق
28 ديسمبر 2017
-
12:28كابول: 40 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى في هجوم استهدف مركزا للشيعة
28 ديسمبر 2017
-
12:24سليم الرياحي يستقيل من رئاسة الوطني الحر
28 ديسمبر 2017
-
12:21أمريكية تتلقى فاتورة كهرباء بمبلغ 284 مليار دولار
28 ديسمبر 2017
-
12:16صفاقس: إيقاف عمدة من أجل الارتشاء وإيداعه السّجن
28 ديسمبر 2017
-
12:11وزارة الصحة: نحو منع بيع السجائر لمن هم دون 18 عاما وقرب المدارس والمستشفيات
28 ديسمبر 2017
-
12:03التضامن: حجز مرطبات غير صالحة للاستهلاك بمستودع عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
11:56سوسة: الناجحون في "الكاباس" يحتجون
28 ديسمبر 2017
-
11:47بنزرت: انقاذ مركب صيد بصدد الغرق على متنه 7 اشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة
28 ديسمبر 2017
-
11:03عدد من الولايات تشهد نزول امطار متفرقة اليوم الخميس وغدا الجمعة
28 ديسمبر 2017
-
10:57باجة: اتحادات فلاحية محلية وجهوية تُطالب بمجلس وزاري خاص بالفلاحة
28 ديسمبر 2017
-
10:29القلعة الصغرى: حجز 1000 دجاجة في مذبح عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
10:26وزارة المرأة تطلق برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء"
28 ديسمبر 2017
-
09:40وزير النقل: "سنتخذ إجراءات أخرى في صورة عدم التوصل إلى حل مع الإمارات"
28 ديسمبر 2017
-
09:12قبلي: نسبة الحجوزات وصلت إلى 100 بالمائة
28 ديسمبر 2017