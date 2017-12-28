على متنها 300 راكب.. نجاة طائرة لـ«الخطوط السعودية» من حادث ضخم في الهند

قَالَتْ وسائل إعلام هِنْدِيّة: ‘‘إن قائد طائرة تَابِعَة للخطوط الجوية الريـاض تجنب وقوع حادث ضخم امس، وذلك باستخدامه فرامل الطوارئ بمطار “لكنو” الهِنْدِيّ‘‘.

وتعددت الأَنْبَاء عن عدد الراكبين على متن الطائرة، إلا أن صَحِيفَة “فايننشال إكسبرس” الهِنْدِيّة، أشارت إلى أن عجلة مقدمة الطائرة حدث بها عطل فني أثناء الإقلاع وفي غضون ذلك فقد كانت تقل 300 راكب قادمين للرياض، وحدثت المشكلة الفنية وهي على المدرج.

وأَضَافَت أن 6 طائرات واصِله مـــن مطارات مختلفة جرى توجيهها لمطار آخر وتأجل إقلاع ثلاث طائرات مـــن المطار لحين حل مشكلة الطائرة الريـاض.

وَنَوَّهْتِ صَحِيفَة “تايمز ناو نيوز” إلى أن الطائرة كانت تقل 228 راكباً وفي غضون ذلك فقد كانت تقلع مـــن “لكنو” إلى الرياض لكن إحدى العجلتين الأماميتين سقطت خلال الإقلاع مِمَّا اضطّرَّ قائد الطائرة لاستخدام مكابح الطوارئ لوقف عملية الإقلاع، وجرى بسلام إجلاء ركاب وطاقم الرحلة SV895.