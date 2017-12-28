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يوم الخميس 28 ديسمبر 2017
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جريدة الشروق ليوم الخميس 28 ديسمبر 2017
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
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الأولى
جريدة الشروق ليوم الخميس 28 ديسمبر 2017
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 28 ديسمبر 2017

جريدة الشروق ليوم الخميس 28 ديسمبر 2017 

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جريدة الشروق ليوم الخميس 28 ديسمبر 2017
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 28 ديسمبر 2017

جريدة الشروق ليوم الخميس 28 ديسمبر 2017 

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جريدة الشروق ليوم الخميس 28 ديسمبر 2017
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28 ديسمبر 2017 السّاعة 00:00
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الجزائر تعلن للمرة الأولى رأس السنة الامازيغية عطلة
27 ديسمبر 2017 السّاعة 23:49
علن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، رأس السنة الأمازيغية، الموافق لـ12جانفي من كل عام، إجازة...
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لاعب يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بانتقالاته
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دخل الأوروغوياني سيباستيان أبريو، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد انضمامه إلى صفوف نادي أوداكس...
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الغربــال... أين الغـــربال؟
بكثير من الروية واستقراء هادئ للأحداث تصرّف البعض من السياسيين وأهل السلطة وأهل المجتمع المدني في قضية أزمة الإمارات مع تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 27ديسمبر 2017 حقيقة شعار "رابعة" الذي رفعه أردوغان في قصر قرطاج نقابة الامن الرئاسي توضح حقيقة ما حصل امام وداخل قاعة... هاجهما في مؤتمر صحفي من تونس: الخارجية السورية ترد بقوة... برتران مارشان يحدد اهداف الافريقي لبقية الموسم الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 14 لبطولة الرابطة... بداية من 2018: معايير محاسبة الجمعيات والأحزاب والمنظمات...
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