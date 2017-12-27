نابل: غلق 43 فضاء طفولة عشوائي

مكتب نابل- الشروق اون لاين- فوزي بن إبراهيم: على اثر الزيارات الميدانية و المعاينات التي قامت بها اللجنة الجهوية لمتابعة و مراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا على خلاف التشريع الجاري به العمل تم رصد عدد لا يستهان به من الفضاءات الفوضوية و على اثرها تم اتخاذ 43 قرار غلق في تسع معتمديات بولاية نابل.