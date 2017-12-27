تفقدية الشغل: 446 انذارا بالإضراب بالقطاعين العام والخاص خلال سنة 2017

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سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية 345 انذارا بالإضراب في القطاع الخاص خلال الإحدى عشر أشهر الأولى من سنة 2017 مقابل 428 انذارا خلال نفس الفترة من سنة 2016 و477 انذارا من سنة 2015 أي بنسبة انخفاض مقدرة ب 19 بالمائة مقارنة بسنة 2016، و28 بالمائة سنة 2015.
وأفادت الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة حول تطور الوضع الاجتماعي خلال الإحدى عشر أشهر الأولى من سنة 2017، أن الإنذارات بالإضراب بالقطاع الخاص مثلت 77 بالمائة من العدد الجملي للإنذارات بالقطاعين الخاص والعام والتي بلغ عددها الجملي 446 إنذارا إضافة إلى 20 انذارا ظلوا في طور المصالحة منذ شهر ديسمبر 2016 ليصبح مجموع الإنذارات 365 انذارا.
المصدر (وات)
سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية 345 انذارا بالإضراب في القطاع الخاص خلال الإحدى عشر أشهر الأولى من سنة 2017 مقابل 428 انذارا خلال نفس الفترة من سنة 2016 و477 انذارا من سنة 2015 أي بنسبة انخفاض مقدرة ب 19 بالمائة مقارنة بسنة 2016، و28 بالمائة سنة 2015.
وأفادت الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة حول تطور الوضع الاجتماعي خلال الإحدى عشر أشهر الأولى من سنة 2017، أن الإنذارات بالإضراب بالقطاع الخاص مثلت 77 بالمائة من العدد الجملي للإنذارات بالقطاعين الخاص والعام والتي بلغ عددها الجملي 446 إنذارا إضافة إلى 20 انذارا ظلوا في طور المصالحة منذ شهر ديسمبر 2016 ليصبح مجموع الإنذارات 365 انذارا.
المصدر (وات)
-
13:27"الهايكا" توجه لفت نظر إلى "موزاييك اف ام "
27 ديسمبر 2017
-
13:24القلعة الصغرى: حجز مرطبات معدة لمراسم خطوبة غير صالحة للاستهلاك
27 ديسمبر 2017
-
08:46موسكو: مسلح يسقط ضحايا ويحتجز رهائن
27 ديسمبر 2017
-
13:08نابل: غلق 43 فضاء طفولة عشوائي
27 ديسمبر 2017
-
13:03أكودة: القبض على شخص مفتّش عنه من أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"
27 ديسمبر 2017
-
12:58حقيقة شعار "رابعة" الذي رفعه أردوغان في قصر قرطاج
27 ديسمبر 2017
-
12:35العاصمة: القبض على موظف بإحدى الوزارات من أجل الاستيلاء على أموال عموميّة
27 ديسمبر 2017
-
12:32تفقدية الشغل: 446 انذارا بالإضراب بالقطاعين العام والخاص خلال سنة 2017
27 ديسمبر 2017
-
12:16السبسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج(صور)
27 ديسمبر 2017
-
-
11:57بقرار من المدّب: منذر الكبيّر يخلف البنزرتي
27 ديسمبر 2017
-
11:52البقلاوة تفرّط في بوضياف لأولمبيك مدنين
27 ديسمبر 2017
-
11:33النهضة تعلّق على قرار امتناع الإماراتية عن نقل مسافرات تونسيّات
27 ديسمبر 2017
-
11:15الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على سامباولي
27 ديسمبر 2017
-
11:08العاصمة: الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص مورّطة في الاتّجار في الآثار وتهريبها
27 ديسمبر 2017
-
11:00سيدي بوزيد: كانون يتسبّب في احتراق تلميذة
27 ديسمبر 2017
-
10:54العاصمة: حجز سيارتين تحملان نفس الرقم المنجمي
27 ديسمبر 2017
-
10:46دار شعبان: نشوب حريق في ورشة نجارة
27 ديسمبر 2017
-
10:43حزب المسار يحتج على زيارة أردوغان لتونس ويعتذر عن حضور مأدبة رسمية على شرفه
27 ديسمبر 2017
-
10:39القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية
27 ديسمبر 2017