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يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017
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السبسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج(صور)
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
عبد الحميد الرياحي
كرامة تونس... من كرامة المرأة التونسية
كرامة تونس من كرامة المرأة التونسية، هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد ولا تقبل النقاش تحت اي حال من الأحوال. لذلك فإن اي مساس بها هو مساس بكرامة وطن. وكل استهانة بها هي استهانة بكل...
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السياسي
السبسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج(صور)
27 ديسمبر 2017 | 12:16

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقصر قرطاج صباح اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2017 في مفتتح زيارة الدولة التي يؤديها إلى تونس.

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السبسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج(صور)
27 ديسمبر 2017 | 12:16

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقصر قرطاج صباح اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2017 في مفتتح زيارة الدولة التي يؤديها إلى تونس.

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السبسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج(صور)
27 ديسمبر 2017 السّاعة 12:16
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عبد الحميد الرياحي
كرامة تونس... من كرامة المرأة التونسية
كرامة تونس من كرامة المرأة التونسية، هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد ولا تقبل النقاش تحت اي حال من الأحوال. لذلك فإن اي مساس بها هو مساس بكرامة وطن. وكل استهانة بها هي استهانة بكل...
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