بعد أن نفت بوشماوي علمها به: اتحاد الشغل ينشر محضر اتفاق استئناف مفاوضات الزيادة في القطاع الخاص

نشر صباح اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل نسخة من الاتفاق الخاص باستئناف المفاوضات في زيادة الأجور في القطاع الخاص، وذلك بعد أن نفت يوم أمس رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي علمها باستئناف المفاوضات في شهر مارس القادم.

وشددت المنظمة الشغيلة على المصداقية التي تتمتّع بها والمتأتّية من أنّه لا تدّعي على أحد ولا تصرّح بغير الحقيقة وحجّتها قوية.

وفيما يلي نص وثيقة الاتفاق: