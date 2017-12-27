بقرار من المدّب: منذر الكبيّر يخلف البنزرتي

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تونس- الشروق اون لاين- مراد الخترشي: سيكون المدير الفني لشبان الترجي الرياضي منذر الكبيّر المدرب الجديد لفريق باب سويقة بعد القطيعة مع فوزي البنزرتي، ويأتي اختيار اسم منذر الكبير بقرار من رئيس النادي حمدي المدب الذي قرر منح الفرصة لهذا المدرب ليكون على رأس الاطار الفني للمكشخة. ورغم تردد عديد الاسماء لخلافة البنزرتي في الايام الاخيرة الا ان قرارا ادارة النادي استقر على المدير الفني للشبان والذي سبق له تدريب النجم والافريقي والنادي البنزرتي وسيتسلم منذر الكبير مهامه بداية من الاثنين القادم.
تونس- الشروق اون لاين- مراد الخترشي: سيكون المدير الفني لشبان الترجي الرياضي منذر الكبيّر المدرب الجديد لفريق باب سويقة بعد القطيعة مع فوزي البنزرتي، ويأتي اختيار اسم منذر الكبير بقرار من رئيس النادي حمدي المدب الذي قرر منح الفرصة لهذا المدرب ليكون على رأس الاطار الفني للمكشخة. ورغم تردد عديد الاسماء لخلافة البنزرتي في الايام الاخيرة الا ان قرارا ادارة النادي استقر على المدير الفني للشبان والذي سبق له تدريب النجم والافريقي والنادي البنزرتي وسيتسلم منذر الكبير مهامه بداية من الاثنين القادم.
-
13:27"الهايكا" توجه لفت نظر إلى "موزاييك اف ام "
27 ديسمبر 2017
-
13:24القلعة الصغرى: حجز مرطبات معدة لمراسم خطوبة غير صالحة للاستهلاك
27 ديسمبر 2017
-
08:46موسكو: مسلح يسقط ضحايا ويحتجز رهائن
27 ديسمبر 2017
-
13:08نابل: غلق 43 فضاء طفولة عشوائي
27 ديسمبر 2017
-
13:03أكودة: القبض على شخص مفتّش عنه من أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"
27 ديسمبر 2017
-
12:58حقيقة شعار "رابعة" الذي رفعه أردوغان في قصر قرطاج
27 ديسمبر 2017
-
12:35العاصمة: القبض على موظف بإحدى الوزارات من أجل الاستيلاء على أموال عموميّة
27 ديسمبر 2017
-
12:32تفقدية الشغل: 446 انذارا بالإضراب بالقطاعين العام والخاص خلال سنة 2017
27 ديسمبر 2017
-
12:16السبسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج(صور)
27 ديسمبر 2017
-
-
11:57بقرار من المدّب: منذر الكبيّر يخلف البنزرتي
27 ديسمبر 2017
-
11:52البقلاوة تفرّط في بوضياف لأولمبيك مدنين
27 ديسمبر 2017
-
11:33النهضة تعلّق على قرار امتناع الإماراتية عن نقل مسافرات تونسيّات
27 ديسمبر 2017
-
11:15الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على سامباولي
27 ديسمبر 2017
-
11:08العاصمة: الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص مورّطة في الاتّجار في الآثار وتهريبها
27 ديسمبر 2017
-
11:00سيدي بوزيد: كانون يتسبّب في احتراق تلميذة
27 ديسمبر 2017
-
10:54العاصمة: حجز سيارتين تحملان نفس الرقم المنجمي
27 ديسمبر 2017
-
10:46دار شعبان: نشوب حريق في ورشة نجارة
27 ديسمبر 2017
-
10:43حزب المسار يحتج على زيارة أردوغان لتونس ويعتذر عن حضور مأدبة رسمية على شرفه
27 ديسمبر 2017
-
10:39القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية
27 ديسمبر 2017