النهضة تعلّق على قرار امتناع الإماراتية عن نقل مسافرات تونسيّات

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وجّدت الحركة دعوتها كل الأشقاء العرب إلى تجنب سياسة المحاور والاصطفاف وبذل الجهد لقيام مصالحات عربية تضع حدا لكل خلاف داخل الأسرة العربية الموسّعة، وتطويق الخلافات بدل تصعيدها وحلّها بالحوار عبر القنوات الدبلوماسية.
وشدّدت على أنّ دولة الإمارات دولة شقيقة تربطها بتونس علاقات أخوة عريقة ومصالح مشتركة عديدة.
كما ثمنت حركة النهضة في بلاغها موقف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وانتصاره الواضح للمرأة التونسية ولصورة تونس وسمعتها.
ورحّبت الحركة بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلادنا لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في إطار مواصلة تركيا دعم التجربة التونسية.
وجّدت الحركة دعوتها كل الأشقاء العرب إلى تجنب سياسة المحاور والاصطفاف وبذل الجهد لقيام مصالحات عربية تضع حدا لكل خلاف داخل الأسرة العربية الموسّعة، وتطويق الخلافات بدل تصعيدها وحلّها بالحوار عبر القنوات الدبلوماسية.
وشدّدت على أنّ دولة الإمارات دولة شقيقة تربطها بتونس علاقات أخوة عريقة ومصالح مشتركة عديدة.
كما ثمنت حركة النهضة في بلاغها موقف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وانتصاره الواضح للمرأة التونسية ولصورة تونس وسمعتها.
ورحّبت الحركة بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلادنا لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في إطار مواصلة تركيا دعم التجربة التونسية.
-
13:27"الهايكا" توجه لفت نظر إلى "موزاييك اف ام "
27 ديسمبر 2017
-
13:24القلعة الصغرى: حجز مرطبات معدة لمراسم خطوبة غير صالحة للاستهلاك
27 ديسمبر 2017
-
08:46موسكو: مسلح يسقط ضحايا ويحتجز رهائن
27 ديسمبر 2017
-
13:08نابل: غلق 43 فضاء طفولة عشوائي
27 ديسمبر 2017
-
13:03أكودة: القبض على شخص مفتّش عنه من أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"
27 ديسمبر 2017
-
12:58حقيقة شعار "رابعة" الذي رفعه أردوغان في قصر قرطاج
27 ديسمبر 2017
-
12:35العاصمة: القبض على موظف بإحدى الوزارات من أجل الاستيلاء على أموال عموميّة
27 ديسمبر 2017
-
12:32تفقدية الشغل: 446 انذارا بالإضراب بالقطاعين العام والخاص خلال سنة 2017
27 ديسمبر 2017
-
12:16السبسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج(صور)
27 ديسمبر 2017
-
-
11:57بقرار من المدّب: منذر الكبيّر يخلف البنزرتي
27 ديسمبر 2017
-
11:52البقلاوة تفرّط في بوضياف لأولمبيك مدنين
27 ديسمبر 2017
-
11:33النهضة تعلّق على قرار امتناع الإماراتية عن نقل مسافرات تونسيّات
27 ديسمبر 2017
-
11:15الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على سامباولي
27 ديسمبر 2017
-
11:08العاصمة: الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص مورّطة في الاتّجار في الآثار وتهريبها
27 ديسمبر 2017
-
11:00سيدي بوزيد: كانون يتسبّب في احتراق تلميذة
27 ديسمبر 2017
-
10:54العاصمة: حجز سيارتين تحملان نفس الرقم المنجمي
27 ديسمبر 2017
-
10:46دار شعبان: نشوب حريق في ورشة نجارة
27 ديسمبر 2017
-
10:43حزب المسار يحتج على زيارة أردوغان لتونس ويعتذر عن حضور مأدبة رسمية على شرفه
27 ديسمبر 2017
-
10:39القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية
27 ديسمبر 2017