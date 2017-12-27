الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على سامباولي

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كشفت تقارير إخبارية في الأرجنتين أن الشرطة احتجزت خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ، بسبب دخوله في مشادة مع رجال الأمن في إحدى نقاط التفتيش ، وكان تحت تأثير الكحول.
وأوضحت التقارير أن سامباولي كان عائدا من حفل زفاف ابنته في مسقط رأسه بمدينة كاسيلدا ، وكان برفقته أشخاص آخرين بالسيارة ، وعندما استوقفه رجال الأمن في نقطة التفتيش تذمر ودخل في مشادة معهم ، وهو ما أسفر عن احتجازه.
وذكرت صحيفة "لا كابيتال" ، أن الشرطة أجرت فحص تناول الكحوليات على سائق السيارة التي كان يستقلها سامباولي ، وجاءت النتيجة سلبية
كشفت تقارير إخبارية في الأرجنتين أن الشرطة احتجزت خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ، بسبب دخوله في مشادة مع رجال الأمن في إحدى نقاط التفتيش ، وكان تحت تأثير الكحول.
وأوضحت التقارير أن سامباولي كان عائدا من حفل زفاف ابنته في مسقط رأسه بمدينة كاسيلدا ، وكان برفقته أشخاص آخرين بالسيارة ، وعندما استوقفه رجال الأمن في نقطة التفتيش تذمر ودخل في مشادة معهم ، وهو ما أسفر عن احتجازه.
وذكرت صحيفة "لا كابيتال" ، أن الشرطة أجرت فحص تناول الكحوليات على سائق السيارة التي كان يستقلها سامباولي ، وجاءت النتيجة سلبية
-
13:27"الهايكا" توجه لفت نظر إلى "موزاييك اف ام "
27 ديسمبر 2017
-
13:24القلعة الصغرى: حجز مرطبات معدة لمراسم خطوبة غير صالحة للاستهلاك
27 ديسمبر 2017
-
08:46موسكو: مسلح يسقط ضحايا ويحتجز رهائن
27 ديسمبر 2017
-
13:08نابل: غلق 43 فضاء طفولة عشوائي
27 ديسمبر 2017
-
13:03أكودة: القبض على شخص مفتّش عنه من أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"
27 ديسمبر 2017
-
12:58حقيقة شعار "رابعة" الذي رفعه أردوغان في قصر قرطاج
27 ديسمبر 2017
-
12:35العاصمة: القبض على موظف بإحدى الوزارات من أجل الاستيلاء على أموال عموميّة
27 ديسمبر 2017
-
12:32تفقدية الشغل: 446 انذارا بالإضراب بالقطاعين العام والخاص خلال سنة 2017
27 ديسمبر 2017
-
12:16السبسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج(صور)
27 ديسمبر 2017
-
-
11:57بقرار من المدّب: منذر الكبيّر يخلف البنزرتي
27 ديسمبر 2017
-
11:52البقلاوة تفرّط في بوضياف لأولمبيك مدنين
27 ديسمبر 2017
-
11:33النهضة تعلّق على قرار امتناع الإماراتية عن نقل مسافرات تونسيّات
27 ديسمبر 2017
-
11:15الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على سامباولي
27 ديسمبر 2017
-
11:08العاصمة: الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص مورّطة في الاتّجار في الآثار وتهريبها
27 ديسمبر 2017
-
11:00سيدي بوزيد: كانون يتسبّب في احتراق تلميذة
27 ديسمبر 2017
-
10:54العاصمة: حجز سيارتين تحملان نفس الرقم المنجمي
27 ديسمبر 2017
-
10:46دار شعبان: نشوب حريق في ورشة نجارة
27 ديسمبر 2017
-
10:43حزب المسار يحتج على زيارة أردوغان لتونس ويعتذر عن حضور مأدبة رسمية على شرفه
27 ديسمبر 2017
-
10:39القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية
27 ديسمبر 2017