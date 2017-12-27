الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على سامباولي

كشفت تقارير إخبارية في الأرجنتين أن الشرطة احتجزت خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ، بسبب دخوله في مشادة مع رجال الأمن في إحدى نقاط التفتيش ، وكان تحت تأثير الكحول.

وأوضحت التقارير أن سامباولي كان عائدا من حفل زفاف ابنته في مسقط رأسه بمدينة كاسيلدا ، وكان برفقته أشخاص آخرين بالسيارة ، وعندما استوقفه رجال الأمن في نقطة التفتيش تذمر ودخل في مشادة معهم ، وهو ما أسفر عن احتجازه.

وذكرت صحيفة "لا كابيتال" ، أن الشرطة أجرت فحص تناول الكحوليات على سائق السيارة التي كان يستقلها سامباولي ، وجاءت النتيجة سلبية

د ب أ