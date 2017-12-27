العاصمة: الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص مورّطة في الاتّجار في الآثار وتهريبها

-
13:27"الهايكا" توجه لفت نظر إلى "موزاييك اف ام "
27 ديسمبر 2017
-
13:24القلعة الصغرى: حجز مرطبات معدة لمراسم خطوبة غير صالحة للاستهلاك
27 ديسمبر 2017
-
08:46موسكو: مسلح يسقط ضحايا ويحتجز رهائن
27 ديسمبر 2017
-
13:08نابل: غلق 43 فضاء طفولة عشوائي
27 ديسمبر 2017
-
13:03أكودة: القبض على شخص مفتّش عنه من أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"
27 ديسمبر 2017
-
12:58حقيقة شعار "رابعة" الذي رفعه أردوغان في قصر قرطاج
27 ديسمبر 2017
-
12:35العاصمة: القبض على موظف بإحدى الوزارات من أجل الاستيلاء على أموال عموميّة
27 ديسمبر 2017
-
12:32تفقدية الشغل: 446 انذارا بالإضراب بالقطاعين العام والخاص خلال سنة 2017
27 ديسمبر 2017
-
12:16السبسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج(صور)
27 ديسمبر 2017
-
-
11:57بقرار من المدّب: منذر الكبيّر يخلف البنزرتي
27 ديسمبر 2017
-
11:52البقلاوة تفرّط في بوضياف لأولمبيك مدنين
27 ديسمبر 2017
-
11:33النهضة تعلّق على قرار امتناع الإماراتية عن نقل مسافرات تونسيّات
27 ديسمبر 2017
-
11:15الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على سامباولي
27 ديسمبر 2017
-
11:08العاصمة: الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص مورّطة في الاتّجار في الآثار وتهريبها
27 ديسمبر 2017
-
11:00سيدي بوزيد: كانون يتسبّب في احتراق تلميذة
27 ديسمبر 2017
-
10:54العاصمة: حجز سيارتين تحملان نفس الرقم المنجمي
27 ديسمبر 2017
-
10:46دار شعبان: نشوب حريق في ورشة نجارة
27 ديسمبر 2017
-
10:43حزب المسار يحتج على زيارة أردوغان لتونس ويعتذر عن حضور مأدبة رسمية على شرفه
27 ديسمبر 2017
-
10:39القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية
27 ديسمبر 2017
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها صباح اليوم الاربعاء أن فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بتونس تمكنت يوم امس من الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص تنشط بين تونس العاصمة وولايات أريانة والمهديّة ونابل وسوسة أعمارهم تتراوح بين 23 و24 سنة وأحد أفرادها ينتمي إلى دولة مغاربيّة منخرطة في الاتّجار بالآثار وحجزت لديهم مبلغ مالي من العملة التّونسيّة قدره 1000 دينار وورقة نقديّة من العملة الأجنبيّة من فئة 100 دولار وشاحنة خفيفة وسيّارة (يتمّ استعمالهما في تنقّلاتهم)، كما حجزت لدى أحد أفراد الشّبكة قطعتين من مخدّر القنب الهندي "الزّطلة".
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بكافّة أفراد الشّبكة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الاتّجار في الآثار وتهريبها والمشاركة في ذلك".
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها صباح اليوم الاربعاء أن فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بتونس تمكنت يوم امس من الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص تنشط بين تونس العاصمة وولايات أريانة والمهديّة ونابل وسوسة أعمارهم تتراوح بين 23 و24 سنة وأحد أفرادها ينتمي إلى دولة مغاربيّة منخرطة في الاتّجار بالآثار وحجزت لديهم مبلغ مالي من العملة التّونسيّة قدره 1000 دينار وورقة نقديّة من العملة الأجنبيّة من فئة 100 دولار وشاحنة خفيفة وسيّارة (يتمّ استعمالهما في تنقّلاتهم)، كما حجزت لدى أحد أفراد الشّبكة قطعتين من مخدّر القنب الهندي "الزّطلة".
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بكافّة أفراد الشّبكة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الاتّجار في الآثار وتهريبها والمشاركة في ذلك".
-
13:27"الهايكا" توجه لفت نظر إلى "موزاييك اف ام "
27 ديسمبر 2017
-
13:24القلعة الصغرى: حجز مرطبات معدة لمراسم خطوبة غير صالحة للاستهلاك
27 ديسمبر 2017
-
08:46موسكو: مسلح يسقط ضحايا ويحتجز رهائن
27 ديسمبر 2017
-
13:08نابل: غلق 43 فضاء طفولة عشوائي
27 ديسمبر 2017
-
13:03أكودة: القبض على شخص مفتّش عنه من أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"
27 ديسمبر 2017
-
12:58حقيقة شعار "رابعة" الذي رفعه أردوغان في قصر قرطاج
27 ديسمبر 2017
-
12:35العاصمة: القبض على موظف بإحدى الوزارات من أجل الاستيلاء على أموال عموميّة
27 ديسمبر 2017
-
12:32تفقدية الشغل: 446 انذارا بالإضراب بالقطاعين العام والخاص خلال سنة 2017
27 ديسمبر 2017
-
12:16السبسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج(صور)
27 ديسمبر 2017
-
-
11:57بقرار من المدّب: منذر الكبيّر يخلف البنزرتي
27 ديسمبر 2017
-
11:52البقلاوة تفرّط في بوضياف لأولمبيك مدنين
27 ديسمبر 2017
-
11:33النهضة تعلّق على قرار امتناع الإماراتية عن نقل مسافرات تونسيّات
27 ديسمبر 2017
-
11:15الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على سامباولي
27 ديسمبر 2017
-
11:08العاصمة: الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص مورّطة في الاتّجار في الآثار وتهريبها
27 ديسمبر 2017
-
11:00سيدي بوزيد: كانون يتسبّب في احتراق تلميذة
27 ديسمبر 2017
-
10:54العاصمة: حجز سيارتين تحملان نفس الرقم المنجمي
27 ديسمبر 2017
-
10:46دار شعبان: نشوب حريق في ورشة نجارة
27 ديسمبر 2017
-
10:43حزب المسار يحتج على زيارة أردوغان لتونس ويعتذر عن حضور مأدبة رسمية على شرفه
27 ديسمبر 2017
-
10:39القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية
27 ديسمبر 2017