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يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017
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العاصمة: الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص مورّطة في الاتّجار في الآثار وتهريبها
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الأولى
العاصمة: الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص مورّطة في الاتّجار في الآثار وتهريبها
27 ديسمبر 2017 | 11:08

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها صباح اليوم الاربعاء أن فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بتونس تمكنت يوم امس من الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص تنشط بين تونس العاصمة وولايات أريانة والمهديّة ونابل وسوسة أعمارهم تتراوح بين 23 و24 سنة وأحد أفرادها ينتمي إلى دولة مغاربيّة منخرطة في الاتّجار بالآثار وحجزت لديهم مبلغ مالي من العملة التّونسيّة قدره 1000 دينار وورقة نقديّة من العملة الأجنبيّة من فئة 100 دولار وشاحنة خفيفة وسيّارة (يتمّ استعمالهما في تنقّلاتهم)، كما حجزت لدى أحد أفراد الشّبكة قطعتين من مخدّر القنب الهندي "الزّطلة".

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بكافّة أفراد الشّبكة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الاتّجار في الآثار وتهريبها والمشاركة في ذلك".

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العاصمة: الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص مورّطة في الاتّجار في الآثار وتهريبها
27 ديسمبر 2017 | 11:08

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها صباح اليوم الاربعاء أن فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بتونس تمكنت يوم امس من الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص تنشط بين تونس العاصمة وولايات أريانة والمهديّة ونابل وسوسة أعمارهم تتراوح بين 23 و24 سنة وأحد أفرادها ينتمي إلى دولة مغاربيّة منخرطة في الاتّجار بالآثار وحجزت لديهم مبلغ مالي من العملة التّونسيّة قدره 1000 دينار وورقة نقديّة من العملة الأجنبيّة من فئة 100 دولار وشاحنة خفيفة وسيّارة (يتمّ استعمالهما في تنقّلاتهم)، كما حجزت لدى أحد أفراد الشّبكة قطعتين من مخدّر القنب الهندي "الزّطلة".

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بكافّة أفراد الشّبكة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الاتّجار في الآثار وتهريبها والمشاركة في ذلك".

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عبد الحميد الرياحي
كرامة تونس... من كرامة المرأة التونسية
كرامة تونس من كرامة المرأة التونسية، هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد ولا تقبل النقاش تحت اي حال من الأحوال. لذلك فإن اي مساس بها هو مساس بكرامة وطن. وكل استهانة بها هي استهانة بكل...
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