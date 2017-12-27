سيدي بوزيد: كانون يتسبّب في احتراق تلميذة

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سيدي بوزيد - الشروق اون لاين - قيس عماري: اصيبت قبل قليل تلميذة تبلغ من العمر 18 بحروق من الدرجة الثانية والثالثة على مستوى الوجه بعد سقوط كانون عليها.

وحسب ما افاد به مصدر طبي فإن الحروق التي اصيبت بها تركزت اساسا على مستوى الوجه وانه تجري حاليا اجراءات نقلها الى مستشفى الحروق ببن عروس.