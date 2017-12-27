حزب المسار يحتج على زيارة أردوغان لتونس ويعتذر عن حضور مأدبة رسمية على شرفه

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عبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن احتجاجه على الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الى تونس وفق ما صرح به اليوم الاربعاء منسق الحزب جنيدي عبد الجواد لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقرر الحزب وفق بيان أصدره اليوم الاربعاء الاعتذار عن حضور مأدبة الغداء الرسمية التي ستقيمها رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم على شرف الرئيس التركي وذلك احتجاجا على سياسته الاستبدادية تجاه القوى الحية من المثقفين والفنانين والجامعيين والصحفيين في تركيا وعلى خنقه للحريات العامة والفردية ومصادرته لحرية الصحافة وإصداره للأمر عدد 696 القاضي بالعفو عن الميليشيات المختصة في انتهاك الحقوق وممارسة العنف ضد المعارضين لنظام الحكم.
كما يستند موقف الحزب وفق نص البيان على دعم أردوغان للتنظيمات الإرهابية بجعل تركيا منطقة عبور لتسفير الشباب نحو بؤر التوتر وخاصة ليبيا وسوريا.
وأكد المسار أن موقفه يأتي انسجاما مع مواقفه الثابتة والمبدئية الداعمة للحقوق المدنية والسياسية لكل الشعوب والمناهضة للإرهاب والمنددة بشبكات التسفير التي تغذيه.
ويؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة دولة إلى تونس، يومي 26 و27 ديسمبر الجاري، بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وتأتي هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، في إطار الإرادة المشتركة للجانبين التونسي والتركي لدعم علاقات التعاون الثنائية وتنويع مجالاتها، ومزيد تكريس سُنّة التشاور السياسي بين البلدين، والتباحث في المسائل ذات الإهتمام المشترك.
يذكر ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نظمت أمس الثلاثاء، وقفة أمام مقرها بحضور عدد من الصحفيين تضامنا مع الصحفيين الأتراك القابعين في سجون النظام التركي وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس.
وقد رفع المحتجون، خلال هذه الوقفة التضامنية ، صورا لصحفيين مسجونين وشعارات تطالب بإطلاق سراحهم وتندد بالسياسة الممنهجة للنظام التركي في ترهيب الصحفيين واستهداف صحافة حرة ومستقلة.
عبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن احتجاجه على الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الى تونس وفق ما صرح به اليوم الاربعاء منسق الحزب جنيدي عبد الجواد لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقرر الحزب وفق بيان أصدره اليوم الاربعاء الاعتذار عن حضور مأدبة الغداء الرسمية التي ستقيمها رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم على شرف الرئيس التركي وذلك احتجاجا على سياسته الاستبدادية تجاه القوى الحية من المثقفين والفنانين والجامعيين والصحفيين في تركيا وعلى خنقه للحريات العامة والفردية ومصادرته لحرية الصحافة وإصداره للأمر عدد 696 القاضي بالعفو عن الميليشيات المختصة في انتهاك الحقوق وممارسة العنف ضد المعارضين لنظام الحكم.
كما يستند موقف الحزب وفق نص البيان على دعم أردوغان للتنظيمات الإرهابية بجعل تركيا منطقة عبور لتسفير الشباب نحو بؤر التوتر وخاصة ليبيا وسوريا.
وأكد المسار أن موقفه يأتي انسجاما مع مواقفه الثابتة والمبدئية الداعمة للحقوق المدنية والسياسية لكل الشعوب والمناهضة للإرهاب والمنددة بشبكات التسفير التي تغذيه.
ويؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة دولة إلى تونس، يومي 26 و27 ديسمبر الجاري، بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وتأتي هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، في إطار الإرادة المشتركة للجانبين التونسي والتركي لدعم علاقات التعاون الثنائية وتنويع مجالاتها، ومزيد تكريس سُنّة التشاور السياسي بين البلدين، والتباحث في المسائل ذات الإهتمام المشترك.
يذكر ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نظمت أمس الثلاثاء، وقفة أمام مقرها بحضور عدد من الصحفيين تضامنا مع الصحفيين الأتراك القابعين في سجون النظام التركي وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس.
وقد رفع المحتجون، خلال هذه الوقفة التضامنية ، صورا لصحفيين مسجونين وشعارات تطالب بإطلاق سراحهم وتندد بالسياسة الممنهجة للنظام التركي في ترهيب الصحفيين واستهداف صحافة حرة ومستقلة.
-
13:27"الهايكا" توجه لفت نظر إلى "موزاييك اف ام "
27 ديسمبر 2017
-
13:24القلعة الصغرى: حجز مرطبات معدة لمراسم خطوبة غير صالحة للاستهلاك
27 ديسمبر 2017
-
08:46موسكو: مسلح يسقط ضحايا ويحتجز رهائن
27 ديسمبر 2017
-
13:08نابل: غلق 43 فضاء طفولة عشوائي
27 ديسمبر 2017
-
13:03أكودة: القبض على شخص مفتّش عنه من أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"
27 ديسمبر 2017
-
12:58حقيقة شعار "رابعة" الذي رفعه أردوغان في قصر قرطاج
27 ديسمبر 2017
-
12:35العاصمة: القبض على موظف بإحدى الوزارات من أجل الاستيلاء على أموال عموميّة
27 ديسمبر 2017
-
12:32تفقدية الشغل: 446 انذارا بالإضراب بالقطاعين العام والخاص خلال سنة 2017
27 ديسمبر 2017
-
12:16السبسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج(صور)
27 ديسمبر 2017
-
-
11:57بقرار من المدّب: منذر الكبيّر يخلف البنزرتي
27 ديسمبر 2017
-
11:52البقلاوة تفرّط في بوضياف لأولمبيك مدنين
27 ديسمبر 2017
-
11:33النهضة تعلّق على قرار امتناع الإماراتية عن نقل مسافرات تونسيّات
27 ديسمبر 2017
-
11:15الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على سامباولي
27 ديسمبر 2017
-
11:08العاصمة: الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص مورّطة في الاتّجار في الآثار وتهريبها
27 ديسمبر 2017
-
11:00سيدي بوزيد: كانون يتسبّب في احتراق تلميذة
27 ديسمبر 2017
-
10:54العاصمة: حجز سيارتين تحملان نفس الرقم المنجمي
27 ديسمبر 2017
-
10:46دار شعبان: نشوب حريق في ورشة نجارة
27 ديسمبر 2017
-
10:43حزب المسار يحتج على زيارة أردوغان لتونس ويعتذر عن حضور مأدبة رسمية على شرفه
27 ديسمبر 2017
-
10:39القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية
27 ديسمبر 2017