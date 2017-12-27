القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية

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مكتب القيروان- الشروق اون لاين- جمال الدين الذهبي: في إطار الاستعدادات لإنجاح الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة تتواصل حملة المراقبة الصحية والاقتصادية لمحلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع الدواجن وغيرها التي انطلقت منذ يوم 18 ديسمبر وستنتهي يوم 31 ديسمبر 2017.وقد قام فريق مصلحة الإدارة الفرعية للصحة البيئية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع أعوان الإدارة الجهوية للصناعة والتجارة وأعوان الشرطة البلدية يوم الثلاثاء 26 ديسمبر بمداهمة محل عشوائي لإعداد المرطبات كائن بأحد أحياء مدينة القيروان وقد أثبتت عملية المعاينة مخالفة صاحبه لأدنى الشروط الصحية في الإعداد والتخزين فتم حجز 1257 قطعة مرطبات حجم 20 و30صم في طور الإعداد كما تم حجز 250 قطعة مرطبات في محل ثان سيتم إتلافها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والحصول على إذن قاضي الناحية. وفي مدينة حاحب العيون تم إجراء حملة مراقبة صحية واقتصادية شملت محلات الأكلة الخفيفة ومحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء انتهت برفع مخالفات واقتراح قراري غلق بشأن محل لبيع الدواجن وآخر لبيع الأكلة الخفيفة.
وقد أكد رئيس مصلحة الإدارة الفرعية للصحة البيئية بالقيروان الناصر الماجري انه سيتم الرفع في نسق حملات المراقبة الصحية والاقتصادية في الايام المتبقية من سنة 2017 وستتكثف حملات مراقبة محلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء في كل جهات ولاية القيروان بالإضافة إلى مراقبة الطرقات المؤدية إليها ومعاينة ظروف نقل المرطبات واللحوم البيضاء ومدى احترامها لشروط حفظ الصحة.
مكتب القيروان- الشروق اون لاين- جمال الدين الذهبي: في إطار الاستعدادات لإنجاح الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة تتواصل حملة المراقبة الصحية والاقتصادية لمحلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع الدواجن وغيرها التي انطلقت منذ يوم 18 ديسمبر وستنتهي يوم 31 ديسمبر 2017.وقد قام فريق مصلحة الإدارة الفرعية للصحة البيئية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع أعوان الإدارة الجهوية للصناعة والتجارة وأعوان الشرطة البلدية يوم الثلاثاء 26 ديسمبر بمداهمة محل عشوائي لإعداد المرطبات كائن بأحد أحياء مدينة القيروان وقد أثبتت عملية المعاينة مخالفة صاحبه لأدنى الشروط الصحية في الإعداد والتخزين فتم حجز 1257 قطعة مرطبات حجم 20 و30صم في طور الإعداد كما تم حجز 250 قطعة مرطبات في محل ثان سيتم إتلافها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والحصول على إذن قاضي الناحية. وفي مدينة حاحب العيون تم إجراء حملة مراقبة صحية واقتصادية شملت محلات الأكلة الخفيفة ومحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء انتهت برفع مخالفات واقتراح قراري غلق بشأن محل لبيع الدواجن وآخر لبيع الأكلة الخفيفة.
وقد أكد رئيس مصلحة الإدارة الفرعية للصحة البيئية بالقيروان الناصر الماجري انه سيتم الرفع في نسق حملات المراقبة الصحية والاقتصادية في الايام المتبقية من سنة 2017 وستتكثف حملات مراقبة محلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء في كل جهات ولاية القيروان بالإضافة إلى مراقبة الطرقات المؤدية إليها ومعاينة ظروف نقل المرطبات واللحوم البيضاء ومدى احترامها لشروط حفظ الصحة.
-
13:27"الهايكا" توجه لفت نظر إلى "موزاييك اف ام "
27 ديسمبر 2017
-
13:24القلعة الصغرى: حجز مرطبات معدة لمراسم خطوبة غير صالحة للاستهلاك
27 ديسمبر 2017
-
08:46موسكو: مسلح يسقط ضحايا ويحتجز رهائن
27 ديسمبر 2017
-
13:08نابل: غلق 43 فضاء طفولة عشوائي
27 ديسمبر 2017
-
13:03أكودة: القبض على شخص مفتّش عنه من أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"
27 ديسمبر 2017
-
12:58حقيقة شعار "رابعة" الذي رفعه أردوغان في قصر قرطاج
27 ديسمبر 2017
-
12:35العاصمة: القبض على موظف بإحدى الوزارات من أجل الاستيلاء على أموال عموميّة
27 ديسمبر 2017
-
12:32تفقدية الشغل: 446 انذارا بالإضراب بالقطاعين العام والخاص خلال سنة 2017
27 ديسمبر 2017
-
12:16السبسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج(صور)
27 ديسمبر 2017
-
-
11:57بقرار من المدّب: منذر الكبيّر يخلف البنزرتي
27 ديسمبر 2017
-
11:52البقلاوة تفرّط في بوضياف لأولمبيك مدنين
27 ديسمبر 2017
-
11:33النهضة تعلّق على قرار امتناع الإماراتية عن نقل مسافرات تونسيّات
27 ديسمبر 2017
-
11:15الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على سامباولي
27 ديسمبر 2017
-
11:08العاصمة: الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص مورّطة في الاتّجار في الآثار وتهريبها
27 ديسمبر 2017
-
11:00سيدي بوزيد: كانون يتسبّب في احتراق تلميذة
27 ديسمبر 2017
-
10:54العاصمة: حجز سيارتين تحملان نفس الرقم المنجمي
27 ديسمبر 2017
-
10:46دار شعبان: نشوب حريق في ورشة نجارة
27 ديسمبر 2017
-
10:43حزب المسار يحتج على زيارة أردوغان لتونس ويعتذر عن حضور مأدبة رسمية على شرفه
27 ديسمبر 2017
-
10:39القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية
27 ديسمبر 2017