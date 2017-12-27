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يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017
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القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية
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الأولى
القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية
27 ديسمبر 2017 | 10:39

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- جمال الدين الذهبي: في إطار الاستعدادات لإنجاح الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة تتواصل حملة المراقبة الصحية والاقتصادية لمحلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع الدواجن وغيرها التي انطلقت منذ يوم 18 ديسمبر وستنتهي يوم 31 ديسمبر 2017.وقد  قام فريق مصلحة الإدارة الفرعية للصحة البيئية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع أعوان الإدارة الجهوية للصناعة والتجارة وأعوان الشرطة   البلدية  يوم الثلاثاء 26 ديسمبر بمداهمة  محل عشوائي لإعداد  المرطبات  كائن بأحد أحياء مدينة القيروان  وقد أثبتت عملية المعاينة مخالفة  صاحبه لأدنى الشروط الصحية في الإعداد والتخزين   فتم حجز 1257  قطعة مرطبات  حجم 20  و30صم في طور الإعداد  كما تم حجز 250 قطعة مرطبات في محل ثان  سيتم إتلافها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية  والحصول على إذن قاضي الناحية. وفي مدينة حاحب العيون  تم إجراء  حملة مراقبة صحية  واقتصادية  شملت محلات الأكلة الخفيفة  ومحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء  انتهت برفع مخالفات  واقتراح قراري غلق بشأن محل لبيع الدواجن وآخر  لبيع الأكلة الخفيفة.

 

 وقد أكد رئيس مصلحة الإدارة الفرعية للصحة البيئية  بالقيروان الناصر الماجري انه سيتم الرفع في نسق حملات المراقبة  الصحية والاقتصادية  في الايام المتبقية من سنة 2017  وستتكثف حملات مراقبة محلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء في كل جهات ولاية القيروان  بالإضافة إلى مراقبة  الطرقات المؤدية إليها  ومعاينة ظروف نقل المرطبات واللحوم البيضاء ومدى احترامها لشروط حفظ الصحة.

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القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية
27 ديسمبر 2017 | 10:39

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- جمال الدين الذهبي: في إطار الاستعدادات لإنجاح الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة تتواصل حملة المراقبة الصحية والاقتصادية لمحلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع الدواجن وغيرها التي انطلقت منذ يوم 18 ديسمبر وستنتهي يوم 31 ديسمبر 2017.وقد  قام فريق مصلحة الإدارة الفرعية للصحة البيئية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع أعوان الإدارة الجهوية للصناعة والتجارة وأعوان الشرطة   البلدية  يوم الثلاثاء 26 ديسمبر بمداهمة  محل عشوائي لإعداد  المرطبات  كائن بأحد أحياء مدينة القيروان  وقد أثبتت عملية المعاينة مخالفة  صاحبه لأدنى الشروط الصحية في الإعداد والتخزين   فتم حجز 1257  قطعة مرطبات  حجم 20  و30صم في طور الإعداد  كما تم حجز 250 قطعة مرطبات في محل ثان  سيتم إتلافها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية  والحصول على إذن قاضي الناحية. وفي مدينة حاحب العيون  تم إجراء  حملة مراقبة صحية  واقتصادية  شملت محلات الأكلة الخفيفة  ومحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء  انتهت برفع مخالفات  واقتراح قراري غلق بشأن محل لبيع الدواجن وآخر  لبيع الأكلة الخفيفة.

 

 وقد أكد رئيس مصلحة الإدارة الفرعية للصحة البيئية  بالقيروان الناصر الماجري انه سيتم الرفع في نسق حملات المراقبة  الصحية والاقتصادية  في الايام المتبقية من سنة 2017  وستتكثف حملات مراقبة محلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء في كل جهات ولاية القيروان  بالإضافة إلى مراقبة  الطرقات المؤدية إليها  ومعاينة ظروف نقل المرطبات واللحوم البيضاء ومدى احترامها لشروط حفظ الصحة.

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القلعة الصغرى: حجز مرطبات معدة لمراسم خطوبة غير صالحة للاستهلاك
27 ديسمبر 2017 السّاعة 13:24
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موسكو: مسلح يسقط ضحايا ويحتجز رهائن
27 ديسمبر 2017 السّاعة 08:46
ذكرت وكالة إعلام روسية نقلا عن مسؤول تنفيذي، أن مسلحا فتح النار داخل مصنع للمعجنات في موسكو، الأربعاء، فقتل...
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نابل: غلق 43 فضاء طفولة عشوائي
27 ديسمبر 2017 السّاعة 13:08
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عبد الحميد الرياحي
كرامة تونس... من كرامة المرأة التونسية
كرامة تونس من كرامة المرأة التونسية، هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد ولا تقبل النقاش تحت اي حال من الأحوال. لذلك فإن اي مساس بها هو مساس بكرامة وطن. وكل استهانة بها هي استهانة بكل...
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