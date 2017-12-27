القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- جمال الدين الذهبي: في إطار الاستعدادات لإنجاح الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة تتواصل حملة المراقبة الصحية والاقتصادية لمحلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع الدواجن وغيرها التي انطلقت منذ يوم 18 ديسمبر وستنتهي يوم 31 ديسمبر 2017.وقد قام فريق مصلحة الإدارة الفرعية للصحة البيئية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع أعوان الإدارة الجهوية للصناعة والتجارة وأعوان الشرطة البلدية يوم الثلاثاء 26 ديسمبر بمداهمة محل عشوائي لإعداد المرطبات كائن بأحد أحياء مدينة القيروان وقد أثبتت عملية المعاينة مخالفة صاحبه لأدنى الشروط الصحية في الإعداد والتخزين فتم حجز 1257 قطعة مرطبات حجم 20 و30صم في طور الإعداد كما تم حجز 250 قطعة مرطبات في محل ثان سيتم إتلافها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والحصول على إذن قاضي الناحية. وفي مدينة حاحب العيون تم إجراء حملة مراقبة صحية واقتصادية شملت محلات الأكلة الخفيفة ومحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء انتهت برفع مخالفات واقتراح قراري غلق بشأن محل لبيع الدواجن وآخر لبيع الأكلة الخفيفة.

وقد أكد رئيس مصلحة الإدارة الفرعية للصحة البيئية بالقيروان الناصر الماجري انه سيتم الرفع في نسق حملات المراقبة الصحية والاقتصادية في الايام المتبقية من سنة 2017 وستتكثف حملات مراقبة محلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء في كل جهات ولاية القيروان بالإضافة إلى مراقبة الطرقات المؤدية إليها ومعاينة ظروف نقل المرطبات واللحوم البيضاء ومدى احترامها لشروط حفظ الصحة.