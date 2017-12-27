نقابة الفلاحين بجندوبة "تستنكر إقصاءها من الجلسة الوزارية المخصصة للجهة"

عبر المكتب الجهوي للنقابة التونسية للفلاحين بجندوبة، عن استنكاره تغييب ممثليه عن الاجتماع الذي خصصه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أول أمس لتدارس وضع الفلاحين والقطاع الفلاحي بالجهة.

ودعا المكتب الجهوي في بيان أصدره مساء أمس الثلاثاء، وزير الفلاحة، إلى القطع مع الإقصاء، خاصة منذ أن أصبحت التعددية النقابية في تونس واقعا ملموسا حسب نص البيان.

واعتبر أن القرارات التي أفرزها الإجتماع الذي عقده الوزير سمير الطيب بمقر وزارة الفلاحة لم ترتق إلى مستوى متطلبات المنطقة.

أضاف البيان أن القرارات هي أقرب للوعود، فضلا عن كونها لا تستجيب لانتظارات جموع الفلاحي.