الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الأمم المتحدة تقيل 131 موظفا بهدف التوفير
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
عبد الحميد الرياحي
كرامة تونس... من كرامة المرأة التونسية
كرامة تونس من كرامة المرأة التونسية، هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد ولا تقبل النقاش تحت اي حال من الأحوال. لذلك فإن اي مساس بها هو مساس بكرامة وطن. وكل استهانة بها هي استهانة بكل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
إعلامية جزائرية: "تونس لا تملك ناطحات سحاب ولكنها تملك... السبسي يؤكد استمرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 طريقة ناجعة لتنظيف رئتيك من النيكوتين ! جريدة الشروق ليوم الاربعاء 27ديسمبر 2017 علماء يحددون غذاء يرفع نسبة الذكاء شاركا في ذبح الاخوين السلطاني: الاحتفاظ بعنصرين... برتران مارشان يحدد اهداف الافريقي لبقية الموسم
الأولى
الأمم المتحدة تقيل 131 موظفا بهدف التوفير
27 ديسمبر 2017 | 08:52

بعد قرار الولايات المتحدة تقليص ميزانية الأمم المتحدة بمبلغ 285 مليون دولار في السنة المالية المقبلة، أعلنت المنظمة العالمية أنها ألغت 131 وظيفة بهدف التوفير.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان صدر عنه أمس الثلاثاء، تعليقا على ميزانية المنظمة للسنة المالية 2018-2019 والتي تم تبنيها الأحد الماضي، أن المنظمة قررت إلغاء 131 وظيفة مقارنة مع العام المنتهي، لينخفض عددها الإجمالي بذلك إلى 9959 وظيفة.

وذكر البيان أن ميزانية الأمم المتحدة لعام 2018-2019 (بمبلغ 5.397 مليار دولار) تقل بـ5% عما كانت عليه في عام 2016-2017، وأقل مما كان متوقعا، وذلك يقضي بتقليصات في معظم الوكالات والمكاتب الأممية، بما في ذلك البعثات الخاصة.

وأشار البيان إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت على مقترح الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بشأن الانتقال من ميزانية لفترة عام واحد، بدلا عن عامين، في نمط الاختبار، اعتبارا من عام 2020.

 تجدر الإشارة إلى أن مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن واشنطن، أكبر ممول للمنظمة، قررت تقليص ميزانيتها بمبلغ 285 مليون دولار.

وقالت هايلي إن الجميع يعرفون عدم الفعالية والنفقات المبالغ فيها للأمم المتحدة، مشددة على أن واشنطن لن تسمح للمنظمة بالتمتع بسخاء الشعب الأمريكي.

وجاء ذلك على خلفية تبني الجمعية العام للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يدين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

 

المصدر: وكالات

تقرؤون أيضا
"الهايكا" توجه لفت نظر إلى "موزاييك اف ام "
27 ديسمبر 2017 السّاعة 13:27
وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) لفت نظر إلى الممثل القانوني لإذاعة "موزاييك اف...
المزيد >>
القلعة الصغرى: حجز مرطبات معدة لمراسم خطوبة غير صالحة للاستهلاك
27 ديسمبر 2017 السّاعة 13:24
سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نحج أعوان مركز الحرس البلدي بجهة النقر التابعة لمعتمدية القلعة الصغرى...
المزيد >>
موسكو: مسلح يسقط ضحايا ويحتجز رهائن
27 ديسمبر 2017 السّاعة 08:46
ذكرت وكالة إعلام روسية نقلا عن مسؤول تنفيذي، أن مسلحا فتح النار داخل مصنع للمعجنات في موسكو، الأربعاء، فقتل...
المزيد >>
نابل: غلق 43 فضاء طفولة عشوائي
27 ديسمبر 2017 السّاعة 13:08
مكتب نابل- الشروق اون لاين- فوزي بن إبراهيم: على اثر الزيارات الميدانية و المعاينات التي قامت بها اللجنة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الأمم المتحدة تقيل 131 موظفا بهدف التوفير
27 ديسمبر 2017 | 08:52

بعد قرار الولايات المتحدة تقليص ميزانية الأمم المتحدة بمبلغ 285 مليون دولار في السنة المالية المقبلة، أعلنت المنظمة العالمية أنها ألغت 131 وظيفة بهدف التوفير.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان صدر عنه أمس الثلاثاء، تعليقا على ميزانية المنظمة للسنة المالية 2018-2019 والتي تم تبنيها الأحد الماضي، أن المنظمة قررت إلغاء 131 وظيفة مقارنة مع العام المنتهي، لينخفض عددها الإجمالي بذلك إلى 9959 وظيفة.

وذكر البيان أن ميزانية الأمم المتحدة لعام 2018-2019 (بمبلغ 5.397 مليار دولار) تقل بـ5% عما كانت عليه في عام 2016-2017، وأقل مما كان متوقعا، وذلك يقضي بتقليصات في معظم الوكالات والمكاتب الأممية، بما في ذلك البعثات الخاصة.

وأشار البيان إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت على مقترح الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بشأن الانتقال من ميزانية لفترة عام واحد، بدلا عن عامين، في نمط الاختبار، اعتبارا من عام 2020.

 تجدر الإشارة إلى أن مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن واشنطن، أكبر ممول للمنظمة، قررت تقليص ميزانيتها بمبلغ 285 مليون دولار.

وقالت هايلي إن الجميع يعرفون عدم الفعالية والنفقات المبالغ فيها للأمم المتحدة، مشددة على أن واشنطن لن تسمح للمنظمة بالتمتع بسخاء الشعب الأمريكي.

وجاء ذلك على خلفية تبني الجمعية العام للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يدين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

 

المصدر: وكالات

تقرؤون أيضا
"الهايكا" توجه لفت نظر إلى "موزاييك اف ام "
27 ديسمبر 2017 السّاعة 13:27
وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) لفت نظر إلى الممثل القانوني لإذاعة "موزاييك اف...
المزيد >>
القلعة الصغرى: حجز مرطبات معدة لمراسم خطوبة غير صالحة للاستهلاك
27 ديسمبر 2017 السّاعة 13:24
سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نحج أعوان مركز الحرس البلدي بجهة النقر التابعة لمعتمدية القلعة الصغرى...
المزيد >>
موسكو: مسلح يسقط ضحايا ويحتجز رهائن
27 ديسمبر 2017 السّاعة 08:46
ذكرت وكالة إعلام روسية نقلا عن مسؤول تنفيذي، أن مسلحا فتح النار داخل مصنع للمعجنات في موسكو، الأربعاء، فقتل...
المزيد >>
نابل: غلق 43 فضاء طفولة عشوائي
27 ديسمبر 2017 السّاعة 13:08
مكتب نابل- الشروق اون لاين- فوزي بن إبراهيم: على اثر الزيارات الميدانية و المعاينات التي قامت بها اللجنة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
كرامة تونس... من كرامة المرأة التونسية
كرامة تونس من كرامة المرأة التونسية، هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد ولا تقبل النقاش تحت اي حال من الأحوال. لذلك فإن اي مساس بها هو مساس بكرامة وطن. وكل استهانة بها هي استهانة بكل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
إعلامية جزائرية: "تونس لا تملك ناطحات سحاب ولكنها تملك... السبسي يؤكد استمرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 طريقة ناجعة لتنظيف رئتيك من النيكوتين ! جريدة الشروق ليوم الاربعاء 27ديسمبر 2017 علماء يحددون غذاء يرفع نسبة الذكاء شاركا في ذبح الاخوين السلطاني: الاحتفاظ بعنصرين... برتران مارشان يحدد اهداف الافريقي لبقية الموسم
﻿