اليابان والفلبين ترفضان نقل سفارتيهما إلى القدس

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أكدّت اليابان والفلبين عبر وزيري خارجيتهما رفضهما نقل سفارتيهما في "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة.
وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو في محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء إن اليابان لن تنقل سفارتها في "إسرائيل" إلى القدس، مضيفًا أن اليابان تعتبر القدس واحدة من ضمن قضايا الوضع النهائي التي يتعين تسويتها بموجب مفاوضات مباشرة.
وأكد مجددًا دعم اليابان لحل الدولتين والحاجة إلى إعادة تنشيط الجهود في هذا الصدد، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الأردن لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
من جانبه، قال الصفدي إن بلاده ترحب بدور اليابان في معالجة الأزمات في المنطقة ودعمها لجهود صنع السلام، مضيفًا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس، ينتهك القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، مؤكدًا أن الأردن تبذل جهودًا لإيجاد حل بعد هذا القرار.
ودعا الصفدي إلى تكثيف الجهود على المستوى الدولي لتسهيل حل الدولتين لضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967 تكون القدس الشرقية عاصمتها.
بموازاة ذلك، قال وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو إن بلاده لن تنقل سفارتها في "إسرائيل" إلى القدس، نافيًا تقارير عن أن الفلبين من بين 10 دول تخطط لنقل سفارتها، مضيفًا أن "إسرائيل" لم تطلب مطلقًا من الحكومة الفلبينية النظر في تلك الخطوة.
وتابع في مقابلة مع شبكة "جي إم إيه" التلفزيونية في مانيلا الثلاثاء "لقد أبلغنا بوضوح جميع أصدقائنا في الشرق الأوسط بأنه لم تجرِ أي مناقشة أو تحرك لنقل سفارتنا من تل أبيب". مشيرًا إلى أن الحكومة الفلبينية تؤيد حل الدولتين وترغب في القيام بدور صانع السلام في الصراع بين الفلسطينيين و"إسرائيل".
وقال: "نحن مع حل سلمي للنزاع".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن عشر دول من بينها الفلبين ورومانيا وجنوب السودان، تدرس نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس بعد محادثات مع "إسرائيل".
أكدّت اليابان والفلبين عبر وزيري خارجيتهما رفضهما نقل سفارتيهما في "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة.
وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو في محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء إن اليابان لن تنقل سفارتها في "إسرائيل" إلى القدس، مضيفًا أن اليابان تعتبر القدس واحدة من ضمن قضايا الوضع النهائي التي يتعين تسويتها بموجب مفاوضات مباشرة.
وأكد مجددًا دعم اليابان لحل الدولتين والحاجة إلى إعادة تنشيط الجهود في هذا الصدد، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الأردن لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
من جانبه، قال الصفدي إن بلاده ترحب بدور اليابان في معالجة الأزمات في المنطقة ودعمها لجهود صنع السلام، مضيفًا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس، ينتهك القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، مؤكدًا أن الأردن تبذل جهودًا لإيجاد حل بعد هذا القرار.
ودعا الصفدي إلى تكثيف الجهود على المستوى الدولي لتسهيل حل الدولتين لضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967 تكون القدس الشرقية عاصمتها.
بموازاة ذلك، قال وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو إن بلاده لن تنقل سفارتها في "إسرائيل" إلى القدس، نافيًا تقارير عن أن الفلبين من بين 10 دول تخطط لنقل سفارتها، مضيفًا أن "إسرائيل" لم تطلب مطلقًا من الحكومة الفلبينية النظر في تلك الخطوة.
وتابع في مقابلة مع شبكة "جي إم إيه" التلفزيونية في مانيلا الثلاثاء "لقد أبلغنا بوضوح جميع أصدقائنا في الشرق الأوسط بأنه لم تجرِ أي مناقشة أو تحرك لنقل سفارتنا من تل أبيب". مشيرًا إلى أن الحكومة الفلبينية تؤيد حل الدولتين وترغب في القيام بدور صانع السلام في الصراع بين الفلسطينيين و"إسرائيل".
وقال: "نحن مع حل سلمي للنزاع".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن عشر دول من بينها الفلبين ورومانيا وجنوب السودان، تدرس نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس بعد محادثات مع "إسرائيل".
-
13:27"الهايكا" توجه لفت نظر إلى "موزاييك اف ام "
27 ديسمبر 2017
-
13:24القلعة الصغرى: حجز مرطبات معدة لمراسم خطوبة غير صالحة للاستهلاك
27 ديسمبر 2017
-
08:46موسكو: مسلح يسقط ضحايا ويحتجز رهائن
27 ديسمبر 2017
-
13:08نابل: غلق 43 فضاء طفولة عشوائي
27 ديسمبر 2017
-
13:03أكودة: القبض على شخص مفتّش عنه من أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"
27 ديسمبر 2017
-
12:58حقيقة شعار "رابعة" الذي رفعه أردوغان في قصر قرطاج
27 ديسمبر 2017
-
12:35العاصمة: القبض على موظف بإحدى الوزارات من أجل الاستيلاء على أموال عموميّة
27 ديسمبر 2017
-
12:32تفقدية الشغل: 446 انذارا بالإضراب بالقطاعين العام والخاص خلال سنة 2017
27 ديسمبر 2017
-
12:16السبسي يستقبل أردوغان في قصر قرطاج(صور)
27 ديسمبر 2017
-
-
11:57بقرار من المدّب: منذر الكبيّر يخلف البنزرتي
27 ديسمبر 2017
-
11:52البقلاوة تفرّط في بوضياف لأولمبيك مدنين
27 ديسمبر 2017
-
11:33النهضة تعلّق على قرار امتناع الإماراتية عن نقل مسافرات تونسيّات
27 ديسمبر 2017
-
11:15الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على سامباولي
27 ديسمبر 2017
-
11:08العاصمة: الإطاحة بشبكة تتكوّن من 9 أشخاص مورّطة في الاتّجار في الآثار وتهريبها
27 ديسمبر 2017
-
11:00سيدي بوزيد: كانون يتسبّب في احتراق تلميذة
27 ديسمبر 2017
-
10:54العاصمة: حجز سيارتين تحملان نفس الرقم المنجمي
27 ديسمبر 2017
-
10:46دار شعبان: نشوب حريق في ورشة نجارة
27 ديسمبر 2017
-
10:43حزب المسار يحتج على زيارة أردوغان لتونس ويعتذر عن حضور مأدبة رسمية على شرفه
27 ديسمبر 2017
-
10:39القيروان: حجز 1507 قطعة مرطبات معدة ومخزنة في ظروف غير صحية
27 ديسمبر 2017