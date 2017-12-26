تتويج مغربي لإكرام عزوز

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: حازت مسرحية " سلفي " لإكرام عزوز على الجائزة الكبرى في مهرجان المونودراما الاحترافي بأغادير آيت ملّول في المملكة المغربية.

مسرحية "سيلفي" تمثيل إكرام عزّوز.نصّ المرحوم أحمد عامر و دراماتورجيا و إخراج الطاهر عيسى بن العربي،إنتاج شركة مرايا.