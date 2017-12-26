حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بحفوز ولاية القيروان يوم امس من القبض على عنصر تكفيري قاطن بمعتمدية العلاء.

وبالتحري معه، إعترف بتبنيه الفكر التكفيري وتعمده تنزيل تدوينات وصور ومقاطع فيديو تمجد الإرهاب وتحرض عليه وتستهدف الامنيين على حسابه الخاص بشبكة التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" بحسب بلاغ لوزارة الداخلية ".

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بحفوز بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتمجيد العمليات الإرهابية ".