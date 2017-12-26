المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية

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سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اكد رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد واصل مقني ان احدى طبيبات قسم الاستعجالي قدمت استقالتها لإدارة المستشفى بعد تعرضها للاعتداء من طرف احد المواطنين والتجهم عليها داخل مكتبها.
و اضاف المقني ان بقية زملائها من اطباء الذين هددوا كذلك بتقديم استقالتهم تضامنا معها و للتنديد بتواصل ظاهرة الاعتداءات على العاملين في قسم الاستعجالي.
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اكد رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد واصل مقني ان احدى طبيبات قسم الاستعجالي قدمت استقالتها لإدارة المستشفى بعد تعرضها للاعتداء من طرف احد المواطنين والتجهم عليها داخل مكتبها.
و اضاف المقني ان بقية زملائها من اطباء الذين هددوا كذلك بتقديم استقالتهم تضامنا معها و للتنديد بتواصل ظاهرة الاعتداءات على العاملين في قسم الاستعجالي.
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017