المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اكد رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد واصل مقني ان احدى طبيبات قسم الاستعجالي قدمت استقالتها لإدارة المستشفى بعد تعرضها للاعتداء من طرف احد المواطنين والتجهم عليها داخل مكتبها.

و اضاف المقني ان بقية زملائها من اطباء الذين هددوا كذلك بتقديم استقالتهم تضامنا معها و للتنديد بتواصل ظاهرة الاعتداءات على العاملين في قسم الاستعجالي.