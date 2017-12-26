الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
النوري الصل
... نخبتنــا الغائبـــة
يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين «ان السياسيين مثل حفاظات الاطفال يجب تغييرهم باستمرار لنفس السبب»...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
إعلامية جزائرية: "تونس لا تملك ناطحات سحاب ولكنها تملك... وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها #تونس_تؤدب_الإمارات يغزو شبكات التواصل الإجتماعي جريدة الشروق ليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي السبسي يؤكد استمرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى... سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
الشروق أون لاين
برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017 | 12:08

فتح برنامج التعاون التونسي الايطالي باب قبول مقترحات مشاريع عادية في إطار برنامج التعاون عبر الحدود تونس- ايطاليا 2014-2020 الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بنحو 16 مليون يورو لفترة زمنية تنتهي بحلول 15 جانفي 2018 وفق بيانات نشرتها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (وزارة الفلاحة ) على موقعها الالكتروني.

ويدفع برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وايطاليا نحو تحقيق 3 أهداف محورية تتمثل في تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبعث المؤسسات ودعم التربية والبحث والتطوير التكنولوجي والتجديد وحماية المحيط والتكيف مع التغيرات المناخية.

ويمكن للراغبين في الترشح للحصول على دعم البرنامج او الحصول على على جميع المعطيات الخاصة بالمجالات التي يشملها طلب الاقتراحات والوثائق اللازمة زيارة موقع الواب الخاص بالبرنامج على شبكة الانترنات .

وتشير بيانات على موقع “واب” برنامج التعاون التونسي الايطالي الى ان البرنامج يستفيد من تمويل جماعي بقيمة 33 مليون يورو في اطار آلية الجوار ويهدف الى ارساء نظم مزدهرة على ضفتي المتوسط من خلال مشاريع تشاركية .

ويدفع التعاون، اساسا، بين 5 مناطق من جزيرة سيسيليا (ايطاليا) و 9 ولايات ساحلية تونسية ( بنزرت واريانة وبن عروس ونابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس ) ومناطق داخلية بجزيرة سيسيليا تقابلها ولايات داخلية تونسية تشمل باجة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وقابس).

وات
تقرؤون أيضا
نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:42
دعت الجامعة الجهوية للطماطم في نابل مجددا الفلاحين الى مقاطعة زراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل خلال...
المزيد >>
الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:33
تسلم رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقرير السنوي عدد 23 لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016 من السيد عبد الستار...
المزيد >>
تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:30
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس
المزيد >>
سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:05
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الثلاثاء، عن سعي الوزارة لتغيير صبغة المعهد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الشروق أون لاين
برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017 | 12:08

فتح برنامج التعاون التونسي الايطالي باب قبول مقترحات مشاريع عادية في إطار برنامج التعاون عبر الحدود تونس- ايطاليا 2014-2020 الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بنحو 16 مليون يورو لفترة زمنية تنتهي بحلول 15 جانفي 2018 وفق بيانات نشرتها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (وزارة الفلاحة ) على موقعها الالكتروني.

ويدفع برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وايطاليا نحو تحقيق 3 أهداف محورية تتمثل في تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبعث المؤسسات ودعم التربية والبحث والتطوير التكنولوجي والتجديد وحماية المحيط والتكيف مع التغيرات المناخية.

ويمكن للراغبين في الترشح للحصول على دعم البرنامج او الحصول على على جميع المعطيات الخاصة بالمجالات التي يشملها طلب الاقتراحات والوثائق اللازمة زيارة موقع الواب الخاص بالبرنامج على شبكة الانترنات .

وتشير بيانات على موقع “واب” برنامج التعاون التونسي الايطالي الى ان البرنامج يستفيد من تمويل جماعي بقيمة 33 مليون يورو في اطار آلية الجوار ويهدف الى ارساء نظم مزدهرة على ضفتي المتوسط من خلال مشاريع تشاركية .

ويدفع التعاون، اساسا، بين 5 مناطق من جزيرة سيسيليا (ايطاليا) و 9 ولايات ساحلية تونسية ( بنزرت واريانة وبن عروس ونابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس ) ومناطق داخلية بجزيرة سيسيليا تقابلها ولايات داخلية تونسية تشمل باجة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وقابس).

وات
تقرؤون أيضا
نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:42
دعت الجامعة الجهوية للطماطم في نابل مجددا الفلاحين الى مقاطعة زراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل خلال...
المزيد >>
الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:33
تسلم رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقرير السنوي عدد 23 لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016 من السيد عبد الستار...
المزيد >>
تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:30
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس
المزيد >>
سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:05
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الثلاثاء، عن سعي الوزارة لتغيير صبغة المعهد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
... نخبتنــا الغائبـــة
يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين «ان السياسيين مثل حفاظات الاطفال يجب تغييرهم باستمرار لنفس السبب»...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
إعلامية جزائرية: "تونس لا تملك ناطحات سحاب ولكنها تملك... وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها #تونس_تؤدب_الإمارات يغزو شبكات التواصل الإجتماعي جريدة الشروق ليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي السبسي يؤكد استمرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى... سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
﻿