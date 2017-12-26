برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

فتح برنامج التعاون التونسي الايطالي باب قبول مقترحات مشاريع عادية في إطار برنامج التعاون عبر الحدود تونس- ايطاليا 2014-2020 الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بنحو 16 مليون يورو لفترة زمنية تنتهي بحلول 15 جانفي 2018 وفق بيانات نشرتها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (وزارة الفلاحة ) على موقعها الالكتروني.

ويدفع برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وايطاليا نحو تحقيق 3 أهداف محورية تتمثل في تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبعث المؤسسات ودعم التربية والبحث والتطوير التكنولوجي والتجديد وحماية المحيط والتكيف مع التغيرات المناخية.

ويمكن للراغبين في الترشح للحصول على دعم البرنامج او الحصول على على جميع المعطيات الخاصة بالمجالات التي يشملها طلب الاقتراحات والوثائق اللازمة زيارة موقع الواب الخاص بالبرنامج على شبكة الانترنات .

وتشير بيانات على موقع “واب” برنامج التعاون التونسي الايطالي الى ان البرنامج يستفيد من تمويل جماعي بقيمة 33 مليون يورو في اطار آلية الجوار ويهدف الى ارساء نظم مزدهرة على ضفتي المتوسط من خلال مشاريع تشاركية .

ويدفع التعاون، اساسا، بين 5 مناطق من جزيرة سيسيليا (ايطاليا) و 9 ولايات ساحلية تونسية ( بنزرت واريانة وبن عروس ونابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس ) ومناطق داخلية بجزيرة سيسيليا تقابلها ولايات داخلية تونسية تشمل باجة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وقابس).

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