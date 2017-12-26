برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع

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فتح برنامج التعاون التونسي الايطالي باب قبول مقترحات مشاريع عادية في إطار برنامج التعاون عبر الحدود تونس- ايطاليا 2014-2020 الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بنحو 16 مليون يورو لفترة زمنية تنتهي بحلول 15 جانفي 2018 وفق بيانات نشرتها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (وزارة الفلاحة ) على موقعها الالكتروني.
ويدفع برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وايطاليا نحو تحقيق 3 أهداف محورية تتمثل في تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبعث المؤسسات ودعم التربية والبحث والتطوير التكنولوجي والتجديد وحماية المحيط والتكيف مع التغيرات المناخية.
ويمكن للراغبين في الترشح للحصول على دعم البرنامج او الحصول على على جميع المعطيات الخاصة بالمجالات التي يشملها طلب الاقتراحات والوثائق اللازمة زيارة موقع الواب الخاص بالبرنامج على شبكة الانترنات .
وتشير بيانات على موقع “واب” برنامج التعاون التونسي الايطالي الى ان البرنامج يستفيد من تمويل جماعي بقيمة 33 مليون يورو في اطار آلية الجوار ويهدف الى ارساء نظم مزدهرة على ضفتي المتوسط من خلال مشاريع تشاركية .
ويدفع التعاون، اساسا، بين 5 مناطق من جزيرة سيسيليا (ايطاليا) و 9 ولايات ساحلية تونسية ( بنزرت واريانة وبن عروس ونابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس ) ومناطق داخلية بجزيرة سيسيليا تقابلها ولايات داخلية تونسية تشمل باجة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وقابس).
فتح برنامج التعاون التونسي الايطالي باب قبول مقترحات مشاريع عادية في إطار برنامج التعاون عبر الحدود تونس- ايطاليا 2014-2020 الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بنحو 16 مليون يورو لفترة زمنية تنتهي بحلول 15 جانفي 2018 وفق بيانات نشرتها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (وزارة الفلاحة ) على موقعها الالكتروني.
ويدفع برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وايطاليا نحو تحقيق 3 أهداف محورية تتمثل في تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبعث المؤسسات ودعم التربية والبحث والتطوير التكنولوجي والتجديد وحماية المحيط والتكيف مع التغيرات المناخية.
ويمكن للراغبين في الترشح للحصول على دعم البرنامج او الحصول على على جميع المعطيات الخاصة بالمجالات التي يشملها طلب الاقتراحات والوثائق اللازمة زيارة موقع الواب الخاص بالبرنامج على شبكة الانترنات .
وتشير بيانات على موقع “واب” برنامج التعاون التونسي الايطالي الى ان البرنامج يستفيد من تمويل جماعي بقيمة 33 مليون يورو في اطار آلية الجوار ويهدف الى ارساء نظم مزدهرة على ضفتي المتوسط من خلال مشاريع تشاركية .
ويدفع التعاون، اساسا، بين 5 مناطق من جزيرة سيسيليا (ايطاليا) و 9 ولايات ساحلية تونسية ( بنزرت واريانة وبن عروس ونابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس ) ومناطق داخلية بجزيرة سيسيليا تقابلها ولايات داخلية تونسية تشمل باجة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وقابس).
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017