الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام

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تناول اللقاء الذي جمع مسؤولة مكتب العدالة الانتقالية بحركة النهضة النائبة بالبرلمان يمينة الزغلامي برئيس الحكومة يوسف الشاهد والمنعقد السبت المنقضي عدّة ملفات أبرزها ملف العفو العام والعدالة الانتقالية و الاشكالات المعطلة في ملفات المسار المهني الى جانب التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو التشريعي العام.
واوضح بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن المكتب المركزي للعدالة الانتقالية بحركة النهضة ان رئيس الحكومة تعهد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد الى حدود 65 سنة للمنتدبين بالعفو العام مشيرا الى ان اللقاء خصص للحديث حول سبل استكمال مسار العدالة الانتقالية وانجاحه بما يعزز ريادة التجربة التونسية في هذا المجال .
وقد تم الاتفاق وفق نفس المصدر على مواصلة تكليف المستشار برئاسة الحكومة المكلف بملف العفو العام » السيد بلال » بحل اشكالات الانتداب المعطل والمسار المهني الى جانب برمجة عقد اجتماع في بداية شهر جانفي 2018 للاتفاق على النسخة النهائية للامر الترتيبي لصندوق الكرامة بين اللجنة الخاصة بالبرلمان ، وزارة حقوق الانسان، وزارة المالية و رئاسة الحكومة .
واضاف البلاغ ان يمينة الزغلامي اكدت على ضرورة التسريع في اصدار الامر الترتيبي المتعلق بصندوق الكرامة واقترحت عقد لقاء مشترك بين ممثلي عدد من الوزارات و اللجنة الخاصة بالبرلمان للاتفاق على النسخة النهائية لهذا الأمر كما تطرق الحوار وضع هيئة الحقيقة والكرامة ومتابعة اعمالها خاصة فيما يتعلق باستحقاقات المناضلين.
تناول اللقاء الذي جمع مسؤولة مكتب العدالة الانتقالية بحركة النهضة النائبة بالبرلمان يمينة الزغلامي برئيس الحكومة يوسف الشاهد والمنعقد السبت المنقضي عدّة ملفات أبرزها ملف العفو العام والعدالة الانتقالية و الاشكالات المعطلة في ملفات المسار المهني الى جانب التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو التشريعي العام.
واوضح بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن المكتب المركزي للعدالة الانتقالية بحركة النهضة ان رئيس الحكومة تعهد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد الى حدود 65 سنة للمنتدبين بالعفو العام مشيرا الى ان اللقاء خصص للحديث حول سبل استكمال مسار العدالة الانتقالية وانجاحه بما يعزز ريادة التجربة التونسية في هذا المجال .
وقد تم الاتفاق وفق نفس المصدر على مواصلة تكليف المستشار برئاسة الحكومة المكلف بملف العفو العام » السيد بلال » بحل اشكالات الانتداب المعطل والمسار المهني الى جانب برمجة عقد اجتماع في بداية شهر جانفي 2018 للاتفاق على النسخة النهائية للامر الترتيبي لصندوق الكرامة بين اللجنة الخاصة بالبرلمان ، وزارة حقوق الانسان، وزارة المالية و رئاسة الحكومة .
واضاف البلاغ ان يمينة الزغلامي اكدت على ضرورة التسريع في اصدار الامر الترتيبي المتعلق بصندوق الكرامة واقترحت عقد لقاء مشترك بين ممثلي عدد من الوزارات و اللجنة الخاصة بالبرلمان للاتفاق على النسخة النهائية لهذا الأمر كما تطرق الحوار وضع هيئة الحقيقة والكرامة ومتابعة اعمالها خاصة فيما يتعلق باستحقاقات المناضلين.
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017