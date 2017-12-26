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يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
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السياسي
الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017 | 11:55

تناول اللقاء الذي جمع مسؤولة مكتب العدالة الانتقالية بحركة النهضة النائبة بالبرلمان يمينة الزغلامي برئيس الحكومة يوسف الشاهد والمنعقد السبت المنقضي عدّة ملفات أبرزها ملف العفو العام والعدالة الانتقالية و الاشكالات المعطلة في ملفات المسار المهني الى جانب التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو التشريعي العام.

واوضح بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن المكتب المركزي للعدالة الانتقالية بحركة النهضة ان رئيس الحكومة تعهد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد الى حدود 65 سنة للمنتدبين بالعفو العام مشيرا الى ان اللقاء خصص للحديث حول سبل استكمال مسار العدالة الانتقالية وانجاحه بما يعزز ريادة التجربة التونسية في هذا المجال .

وقد تم الاتفاق وفق نفس المصدر على مواصلة تكليف المستشار برئاسة الحكومة المكلف بملف العفو العام  » السيد بلال » بحل اشكالات الانتداب المعطل والمسار المهني الى جانب برمجة عقد اجتماع في بداية شهر جانفي 2018 للاتفاق على النسخة النهائية للامر الترتيبي لصندوق الكرامة بين اللجنة الخاصة بالبرلمان ، وزارة حقوق الانسان، وزارة المالية و رئاسة الحكومة .

واضاف البلاغ ان يمينة الزغلامي اكدت على ضرورة التسريع في اصدار الامر الترتيبي المتعلق بصندوق الكرامة واقترحت عقد لقاء مشترك بين ممثلي عدد من الوزارات و اللجنة الخاصة بالبرلمان للاتفاق على النسخة النهائية لهذا الأمر كما تطرق الحوار وضع هيئة الحقيقة والكرامة ومتابعة اعمالها خاصة فيما يتعلق باستحقاقات المناضلين.

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السياسي
الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017 | 11:55

تناول اللقاء الذي جمع مسؤولة مكتب العدالة الانتقالية بحركة النهضة النائبة بالبرلمان يمينة الزغلامي برئيس الحكومة يوسف الشاهد والمنعقد السبت المنقضي عدّة ملفات أبرزها ملف العفو العام والعدالة الانتقالية و الاشكالات المعطلة في ملفات المسار المهني الى جانب التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو التشريعي العام.

واوضح بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن المكتب المركزي للعدالة الانتقالية بحركة النهضة ان رئيس الحكومة تعهد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد الى حدود 65 سنة للمنتدبين بالعفو العام مشيرا الى ان اللقاء خصص للحديث حول سبل استكمال مسار العدالة الانتقالية وانجاحه بما يعزز ريادة التجربة التونسية في هذا المجال .

وقد تم الاتفاق وفق نفس المصدر على مواصلة تكليف المستشار برئاسة الحكومة المكلف بملف العفو العام  » السيد بلال » بحل اشكالات الانتداب المعطل والمسار المهني الى جانب برمجة عقد اجتماع في بداية شهر جانفي 2018 للاتفاق على النسخة النهائية للامر الترتيبي لصندوق الكرامة بين اللجنة الخاصة بالبرلمان ، وزارة حقوق الانسان، وزارة المالية و رئاسة الحكومة .

واضاف البلاغ ان يمينة الزغلامي اكدت على ضرورة التسريع في اصدار الامر الترتيبي المتعلق بصندوق الكرامة واقترحت عقد لقاء مشترك بين ممثلي عدد من الوزارات و اللجنة الخاصة بالبرلمان للاتفاق على النسخة النهائية لهذا الأمر كما تطرق الحوار وضع هيئة الحقيقة والكرامة ومتابعة اعمالها خاصة فيما يتعلق باستحقاقات المناضلين.

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تناول اللقاء الذي جمع مسؤولة مكتب العدالة...
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26 ديسمبر 2017 السّاعة 11:05
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النوري الصل
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يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين «ان السياسيين مثل حفاظات الاطفال يجب تغييرهم باستمرار لنفس السبب»...
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