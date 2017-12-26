"وزارة املاك الدولة" تدعو كلّ المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية إلى تقديم مطالبهم لتسوية وضعياتهم

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دعت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء كلّ المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية في إطار أحكام القانون عدد 25 لسنة 1970 والأمر العليّ المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 إلى تقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية الرّاجعة لها العقار ترابيا بالنظر وذلك لاتخاذ الاجراءات اللاّزمة قصد إبرام عقود بيع لفائدتهم.
وجاء البلاغ في إطار مشروع حكومة الوحدة الوطنية لتسوية الوضعيات العقارية القديمة والمزمنة لمستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
دعت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء كلّ المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية في إطار أحكام القانون عدد 25 لسنة 1970 والأمر العليّ المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 إلى تقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية الرّاجعة لها العقار ترابيا بالنظر وذلك لاتخاذ الاجراءات اللاّزمة قصد إبرام عقود بيع لفائدتهم.
وجاء البلاغ في إطار مشروع حكومة الوحدة الوطنية لتسوية الوضعيات العقارية القديمة والمزمنة لمستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017