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يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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"وزارة املاك الدولة" تدعو كلّ المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية إلى تقديم مطالبهم لتسوية وضعياتهم
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"وزارة املاك الدولة" تدعو كلّ المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية إلى تقديم مطالبهم لتسوية وضعياتهم
26 ديسمبر 2017 | 11:46

دعت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء كلّ المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية في إطار أحكام القانون عدد 25 لسنة 1970 والأمر العليّ المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 إلى تقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية الرّاجعة لها العقار ترابيا بالنظر وذلك لاتخاذ الاجراءات اللاّزمة قصد إبرام عقود بيع لفائدتهم.

وجاء البلاغ  في إطار مشروع حكومة الوحدة الوطنية لتسوية الوضعيات العقارية القديمة والمزمنة لمستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.

 

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"وزارة املاك الدولة" تدعو كلّ المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية إلى تقديم مطالبهم لتسوية وضعياتهم
26 ديسمبر 2017 | 11:46

دعت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء كلّ المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية في إطار أحكام القانون عدد 25 لسنة 1970 والأمر العليّ المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 إلى تقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية الرّاجعة لها العقار ترابيا بالنظر وذلك لاتخاذ الاجراءات اللاّزمة قصد إبرام عقود بيع لفائدتهم.

وجاء البلاغ  في إطار مشروع حكومة الوحدة الوطنية لتسوية الوضعيات العقارية القديمة والمزمنة لمستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.

 

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... نخبتنــا الغائبـــة
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