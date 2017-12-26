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يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
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الأولى
فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017 | 11:38

تمكنت يوم امس وحدات الحرس الوطني بجهة فوشانة ولاية بن عروس من القبض على شخص عمره 32 سنة وحُجزت لديه بطاقة مهنيّة تابعة لعون أمن.

وبالتّحرّي معه من طرف فرقة الأبحاث العدليّة بمنطقة الحرس الوطني بالمحمديّة، اعترف بأنّه عثر على البطاقة المهنيّة بالطّريق، إلاّ أنّه في الأثناء تقدّم شخصين إلى مقرّ الفرقة وأعلما عن تعمّد المعني تقديم نفسه على أنّه رئيس فرقة أمنيّة وايهامهم بأنّه يستطيع التّوسّط لفائدتهم قصد استخراج وثائق إداريّة دون الإيفاء بذلك.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّتين عدليّتين في شأنه موضوعهما "انتحال صفة عون أمن" و"التّحيّل".

وتجدر الإشارة إلى أنّ البطاقة المهنيّة التّي تمّ حجزها بحوزته تخصّ عون أمن تولّى الإعلام عن ضياعها في الإبّان.

 

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الأولى
فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017 | 11:38

تمكنت يوم امس وحدات الحرس الوطني بجهة فوشانة ولاية بن عروس من القبض على شخص عمره 32 سنة وحُجزت لديه بطاقة مهنيّة تابعة لعون أمن.

وبالتّحرّي معه من طرف فرقة الأبحاث العدليّة بمنطقة الحرس الوطني بالمحمديّة، اعترف بأنّه عثر على البطاقة المهنيّة بالطّريق، إلاّ أنّه في الأثناء تقدّم شخصين إلى مقرّ الفرقة وأعلما عن تعمّد المعني تقديم نفسه على أنّه رئيس فرقة أمنيّة وايهامهم بأنّه يستطيع التّوسّط لفائدتهم قصد استخراج وثائق إداريّة دون الإيفاء بذلك.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّتين عدليّتين في شأنه موضوعهما "انتحال صفة عون أمن" و"التّحيّل".

وتجدر الإشارة إلى أنّ البطاقة المهنيّة التّي تمّ حجزها بحوزته تخصّ عون أمن تولّى الإعلام عن ضياعها في الإبّان.

 

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26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:30
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النوري الصل
... نخبتنــا الغائبـــة
يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين «ان السياسيين مثل حفاظات الاطفال يجب تغييرهم باستمرار لنفس السبب»...
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