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يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
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الأولى
طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017 | 11:30

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ ياسر الميلادي: جدت ليلة البارحة في حدود الساعة منتصف الليل جريمة قتل شنيعة بمدينة طبلبة راح ضحيتها كهل عمره 40 سنة أصيل منطقة التلالسة التابعة لمعتمدية الجم من ولاية المهدية.

وتتمثّل صورة الواقعة في أن الهالك كان متزوجا من امرأة وانفصل عنها وتزوج بثانية في حين تزوجت هي برجل ثان واستقرت بطبلبة الا أنه اصبح في الفترة الأخيرة يضايقها بشتى الطرق، وقد قدم الليلة الماضية إلى غاية منزلها وأجرى معها مكالمة هاتفية يغازلها فيها ويعلمها بوجوده أمام منزلها وقد نقلت إلى زوجها وشقيقها فحوى المكالمة فخرجا إليه أين وجداه أمام الباب في حالة سكر فتولى الزوج دفعه الى الخلف في حين قام شقيق الزوجة بطعنه بواسطة سكين وأرداه قتيلا.

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الأولى
طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017 | 11:30

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ ياسر الميلادي: جدت ليلة البارحة في حدود الساعة منتصف الليل جريمة قتل شنيعة بمدينة طبلبة راح ضحيتها كهل عمره 40 سنة أصيل منطقة التلالسة التابعة لمعتمدية الجم من ولاية المهدية.

وتتمثّل صورة الواقعة في أن الهالك كان متزوجا من امرأة وانفصل عنها وتزوج بثانية في حين تزوجت هي برجل ثان واستقرت بطبلبة الا أنه اصبح في الفترة الأخيرة يضايقها بشتى الطرق، وقد قدم الليلة الماضية إلى غاية منزلها وأجرى معها مكالمة هاتفية يغازلها فيها ويعلمها بوجوده أمام منزلها وقد نقلت إلى زوجها وشقيقها فحوى المكالمة فخرجا إليه أين وجداه أمام الباب في حالة سكر فتولى الزوج دفعه الى الخلف في حين قام شقيق الزوجة بطعنه بواسطة سكين وأرداه قتيلا.

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تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:30
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس
المزيد >>
سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:05
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الثلاثاء، عن سعي الوزارة لتغيير صبغة المعهد...
المزيد >>
سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 12:48
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: أكد اليوم رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة...
المزيد >>
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النوري الصل
... نخبتنــا الغائبـــة
يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين «ان السياسيين مثل حفاظات الاطفال يجب تغييرهم باستمرار لنفس السبب»...
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