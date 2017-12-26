طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين

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الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ ياسر الميلادي: جدت ليلة البارحة في حدود الساعة منتصف الليل جريمة قتل شنيعة بمدينة طبلبة راح ضحيتها كهل عمره 40 سنة أصيل منطقة التلالسة التابعة لمعتمدية الجم من ولاية المهدية.
وتتمثّل صورة الواقعة في أن الهالك كان متزوجا من امرأة وانفصل عنها وتزوج بثانية في حين تزوجت هي برجل ثان واستقرت بطبلبة الا أنه اصبح في الفترة الأخيرة يضايقها بشتى الطرق، وقد قدم الليلة الماضية إلى غاية منزلها وأجرى معها مكالمة هاتفية يغازلها فيها ويعلمها بوجوده أمام منزلها وقد نقلت إلى زوجها وشقيقها فحوى المكالمة فخرجا إليه أين وجداه أمام الباب في حالة سكر فتولى الزوج دفعه الى الخلف في حين قام شقيق الزوجة بطعنه بواسطة سكين وأرداه قتيلا.
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ ياسر الميلادي: جدت ليلة البارحة في حدود الساعة منتصف الليل جريمة قتل شنيعة بمدينة طبلبة راح ضحيتها كهل عمره 40 سنة أصيل منطقة التلالسة التابعة لمعتمدية الجم من ولاية المهدية.
وتتمثّل صورة الواقعة في أن الهالك كان متزوجا من امرأة وانفصل عنها وتزوج بثانية في حين تزوجت هي برجل ثان واستقرت بطبلبة الا أنه اصبح في الفترة الأخيرة يضايقها بشتى الطرق، وقد قدم الليلة الماضية إلى غاية منزلها وأجرى معها مكالمة هاتفية يغازلها فيها ويعلمها بوجوده أمام منزلها وقد نقلت إلى زوجها وشقيقها فحوى المكالمة فخرجا إليه أين وجداه أمام الباب في حالة سكر فتولى الزوج دفعه الى الخلف في حين قام شقيق الزوجة بطعنه بواسطة سكين وأرداه قتيلا.
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017