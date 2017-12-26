طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ ياسر الميلادي: جدت ليلة البارحة في حدود الساعة منتصف الليل جريمة قتل شنيعة بمدينة طبلبة راح ضحيتها كهل عمره 40 سنة أصيل منطقة التلالسة التابعة لمعتمدية الجم من ولاية المهدية.

وتتمثّل صورة الواقعة في أن الهالك كان متزوجا من امرأة وانفصل عنها وتزوج بثانية في حين تزوجت هي برجل ثان واستقرت بطبلبة الا أنه اصبح في الفترة الأخيرة يضايقها بشتى الطرق، وقد قدم الليلة الماضية إلى غاية منزلها وأجرى معها مكالمة هاتفية يغازلها فيها ويعلمها بوجوده أمام منزلها وقد نقلت إلى زوجها وشقيقها فحوى المكالمة فخرجا إليه أين وجداه أمام الباب في حالة سكر فتولى الزوج دفعه الى الخلف في حين قام شقيق الزوجة بطعنه بواسطة سكين وأرداه قتيلا.