الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
النوري الصل
... نخبتنــا الغائبـــة
يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين «ان السياسيين مثل حفاظات الاطفال يجب تغييرهم باستمرار لنفس السبب»...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
إعلامية جزائرية: "تونس لا تملك ناطحات سحاب ولكنها تملك... وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها #تونس_تؤدب_الإمارات يغزو شبكات التواصل الإجتماعي جريدة الشروق ليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي السبسي يؤكد استمرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى... سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
الأولى
والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017 | 11:19

تونس- الشروق اون لاين- أشرف الرياحي: تعهد والي بنزرت محمد قويدر بتحسين الوضع التنموي في عمادة ترقلاش وذلك خلال اشرافه على الخلية الجهوية لمتابعة الزيارات الميدانية الجهوية التي شارك فيها عدد من النواب.

واعلن الوالي جملة من القرارات لفائدة الجهة منها تعبيد الطريق المؤدية الى العمادة قبل 20 جانفي القادم واقرار اشغال صيانة شاملة للمدرسة الابتدائية بداية جوان القادم وتزويدها بالحواسيب ومراسلة مصالح الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لتزويدها بالماء الصالح للشراب وتخصيص اعتمادات لتعبيد جزء من طريق بني داود  صنيهيج وعدد من التوصيات الاخرى.

وثمن محمد قويدر دور المجتمع المدني لإسهامه في الاقتراح والنقد البناء داعيا الحضور الى التنظم في اطار جمعية تنموية من اجل تثمين مجمل التدخلات المبرمجة

ويشار الى ان عدد المواطنين القاطنين في العمادة المذكورة اسسوا تنسيقية العمل المدني التي يشغل منصف بوذراع خطة منسقها العام  مؤخرا بغية التحرك والتنسيق مع السلط  وحثها على التدخل التنموي في الجهة التي عانت سنوات من التهميش جراء وقوعها على الفاصل الحدودي بين ولايتي منوبة وبنزرت.

تقرؤون أيضا
نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:42
دعت الجامعة الجهوية للطماطم في نابل مجددا الفلاحين الى مقاطعة زراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل خلال...
المزيد >>
تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:30
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس
المزيد >>
سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:05
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الثلاثاء، عن سعي الوزارة لتغيير صبغة المعهد...
المزيد >>
سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 12:48
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: أكد اليوم رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017 | 11:19

تونس- الشروق اون لاين- أشرف الرياحي: تعهد والي بنزرت محمد قويدر بتحسين الوضع التنموي في عمادة ترقلاش وذلك خلال اشرافه على الخلية الجهوية لمتابعة الزيارات الميدانية الجهوية التي شارك فيها عدد من النواب.

واعلن الوالي جملة من القرارات لفائدة الجهة منها تعبيد الطريق المؤدية الى العمادة قبل 20 جانفي القادم واقرار اشغال صيانة شاملة للمدرسة الابتدائية بداية جوان القادم وتزويدها بالحواسيب ومراسلة مصالح الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لتزويدها بالماء الصالح للشراب وتخصيص اعتمادات لتعبيد جزء من طريق بني داود  صنيهيج وعدد من التوصيات الاخرى.

وثمن محمد قويدر دور المجتمع المدني لإسهامه في الاقتراح والنقد البناء داعيا الحضور الى التنظم في اطار جمعية تنموية من اجل تثمين مجمل التدخلات المبرمجة

ويشار الى ان عدد المواطنين القاطنين في العمادة المذكورة اسسوا تنسيقية العمل المدني التي يشغل منصف بوذراع خطة منسقها العام  مؤخرا بغية التحرك والتنسيق مع السلط  وحثها على التدخل التنموي في الجهة التي عانت سنوات من التهميش جراء وقوعها على الفاصل الحدودي بين ولايتي منوبة وبنزرت.

تقرؤون أيضا
نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:42
دعت الجامعة الجهوية للطماطم في نابل مجددا الفلاحين الى مقاطعة زراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل خلال...
المزيد >>
تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:30
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس
المزيد >>
سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:05
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الثلاثاء، عن سعي الوزارة لتغيير صبغة المعهد...
المزيد >>
سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 12:48
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: أكد اليوم رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
... نخبتنــا الغائبـــة
يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين «ان السياسيين مثل حفاظات الاطفال يجب تغييرهم باستمرار لنفس السبب»...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
إعلامية جزائرية: "تونس لا تملك ناطحات سحاب ولكنها تملك... وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها #تونس_تؤدب_الإمارات يغزو شبكات التواصل الإجتماعي جريدة الشروق ليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي السبسي يؤكد استمرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى... سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
﻿