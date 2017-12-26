والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش

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تونس- الشروق اون لاين- أشرف الرياحي: تعهد والي بنزرت محمد قويدر بتحسين الوضع التنموي في عمادة ترقلاش وذلك خلال اشرافه على الخلية الجهوية لمتابعة الزيارات الميدانية الجهوية التي شارك فيها عدد من النواب.
واعلن الوالي جملة من القرارات لفائدة الجهة منها تعبيد الطريق المؤدية الى العمادة قبل 20 جانفي القادم واقرار اشغال صيانة شاملة للمدرسة الابتدائية بداية جوان القادم وتزويدها بالحواسيب ومراسلة مصالح الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لتزويدها بالماء الصالح للشراب وتخصيص اعتمادات لتعبيد جزء من طريق بني داود صنيهيج وعدد من التوصيات الاخرى.
وثمن محمد قويدر دور المجتمع المدني لإسهامه في الاقتراح والنقد البناء داعيا الحضور الى التنظم في اطار جمعية تنموية من اجل تثمين مجمل التدخلات المبرمجة
ويشار الى ان عدد المواطنين القاطنين في العمادة المذكورة اسسوا تنسيقية العمل المدني التي يشغل منصف بوذراع خطة منسقها العام مؤخرا بغية التحرك والتنسيق مع السلط وحثها على التدخل التنموي في الجهة التي عانت سنوات من التهميش جراء وقوعها على الفاصل الحدودي بين ولايتي منوبة وبنزرت.
تونس- الشروق اون لاين- أشرف الرياحي: تعهد والي بنزرت محمد قويدر بتحسين الوضع التنموي في عمادة ترقلاش وذلك خلال اشرافه على الخلية الجهوية لمتابعة الزيارات الميدانية الجهوية التي شارك فيها عدد من النواب.
واعلن الوالي جملة من القرارات لفائدة الجهة منها تعبيد الطريق المؤدية الى العمادة قبل 20 جانفي القادم واقرار اشغال صيانة شاملة للمدرسة الابتدائية بداية جوان القادم وتزويدها بالحواسيب ومراسلة مصالح الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لتزويدها بالماء الصالح للشراب وتخصيص اعتمادات لتعبيد جزء من طريق بني داود صنيهيج وعدد من التوصيات الاخرى.
وثمن محمد قويدر دور المجتمع المدني لإسهامه في الاقتراح والنقد البناء داعيا الحضور الى التنظم في اطار جمعية تنموية من اجل تثمين مجمل التدخلات المبرمجة
ويشار الى ان عدد المواطنين القاطنين في العمادة المذكورة اسسوا تنسيقية العمل المدني التي يشغل منصف بوذراع خطة منسقها العام مؤخرا بغية التحرك والتنسيق مع السلط وحثها على التدخل التنموي في الجهة التي عانت سنوات من التهميش جراء وقوعها على الفاصل الحدودي بين ولايتي منوبة وبنزرت.
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017