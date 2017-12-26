والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش

تونس- الشروق اون لاين- أشرف الرياحي: تعهد والي بنزرت محمد قويدر بتحسين الوضع التنموي في عمادة ترقلاش وذلك خلال اشرافه على الخلية الجهوية لمتابعة الزيارات الميدانية الجهوية التي شارك فيها عدد من النواب.

واعلن الوالي جملة من القرارات لفائدة الجهة منها تعبيد الطريق المؤدية الى العمادة قبل 20 جانفي القادم واقرار اشغال صيانة شاملة للمدرسة الابتدائية بداية جوان القادم وتزويدها بالحواسيب ومراسلة مصالح الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لتزويدها بالماء الصالح للشراب وتخصيص اعتمادات لتعبيد جزء من طريق بني داود صنيهيج وعدد من التوصيات الاخرى.

وثمن محمد قويدر دور المجتمع المدني لإسهامه في الاقتراح والنقد البناء داعيا الحضور الى التنظم في اطار جمعية تنموية من اجل تثمين مجمل التدخلات المبرمجة

ويشار الى ان عدد المواطنين القاطنين في العمادة المذكورة اسسوا تنسيقية العمل المدني التي يشغل منصف بوذراع خطة منسقها العام مؤخرا بغية التحرك والتنسيق مع السلط وحثها على التدخل التنموي في الجهة التي عانت سنوات من التهميش جراء وقوعها على الفاصل الحدودي بين ولايتي منوبة وبنزرت.