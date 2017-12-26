القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين

أكّدت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني للأمن الوطني بالقرجاني تمكنت يوم امس من إيقاف 9 عناصر بولاية القصرين يعمدون إلى توفير المؤونة والدعم المادي واللوجستي للعناصر الإرهابية المتحصنة بجبال الجهة.

وتمت إحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.