مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية أحكام الإعدام بحق 15 مدانا في قضايا الإرهاب، حسبما أفاد موقع "اليوم السابع" نقلا عن مصادر أمنية.