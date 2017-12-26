مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
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13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
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13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
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13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
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13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
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12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
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12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
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12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
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11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
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11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
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نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:42
دعت الجامعة الجهوية للطماطم في نابل مجددا الفلاحين الى مقاطعة زراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل خلال...المزيد >>
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مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية أحكام الإعدام بحق 15 مدانا في قضايا الإرهاب، حسبما أفاد موقع "اليوم السابع" نقلا عن مصادر أمنية.
نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:42
دعت الجامعة الجهوية للطماطم في نابل مجددا الفلاحين الى مقاطعة زراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل خلال...المزيد >>
تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:30
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونسالمزيد >>
سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:05
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الثلاثاء، عن سعي الوزارة لتغيير صبغة المعهد...المزيد >>
سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 12:48
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: أكد اليوم رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة...المزيد >>
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017
النوري الصل... نخبتنــا الغائبـــة
يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين «ان السياسيين مثل حفاظات الاطفال يجب تغييرهم باستمرار لنفس السبب»...المزيد >>
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