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يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
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الأولى
الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017 | 10:56

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: ودٌعت تونس أمس الدكتور محمود عبدالمولى الذي كان أحد أعلام الساحة الثقافية حاز على دكتورا دولة عن طلبة جامع الزيتونة ودورهم في التنوير الفكري والنضال للسياسي بعنوان " ثورة أصحاب العمائم " كما حاز على الدكتورا في علم الأجتماع عن أبن خلدون في باريس  ودكتورا في سويسراأصدر أكثر من ثلاثين كتابا باللغتين العربية والفرنسية بين الرواية والدراسة ومن أهم أصداراته ترجمته لكتٌاب عبدالعزيز الثعالبي " روح التحرٌر في القرآن " والمدرسة الحربية بباردو والمنهج العلمي عند أبن خلدون وسيرة الشيخ مختار بن محمود ومشكلات التعريب  وغيرها

أشتهر بمعاركه الثقافية والفكرية مع هشام جعيط والمرحوم أبوزيان السعدي الذي كان " صديقه اللدود " كما يصفه وعرف بغليونه الذي لا يفارقه وأفتتانه بالقطط التي كان يحنو عليها ويهتم بها وعانى طويلا من المؤسسة الجامعية إذ رفض المجلس العلمي لكلية الأداب والعلوم الأنسانية ( 9 أفريل ) إلتحاقه بالتدريس على أعتبار أنٌه زيتوني ولا يمكن أن تكون لغته الفرنسية سليمة كما زعموا أنذاك وهي المظلمة التي عاناها المرحوم عبدالمولى طيلة حياته بعد أن ألحقه الزعيم الحبيب بورقيبة بمركز بحث التابع لوزارة الفلاحة وقد تقاعد بمنحة شهرية بسيطة

أن الدكتور محمود عبدالمولى الذي عاش في للهامش بعد أن تم أقصاؤه من الجامعة نموذج لمحنة المفكرين والمبدعين التونسيين الخارجين عن السٌرب

رحم اللٌه الدكتور محمود عبدالمولى  

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الأولى
الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017 | 10:56

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: ودٌعت تونس أمس الدكتور محمود عبدالمولى الذي كان أحد أعلام الساحة الثقافية حاز على دكتورا دولة عن طلبة جامع الزيتونة ودورهم في التنوير الفكري والنضال للسياسي بعنوان " ثورة أصحاب العمائم " كما حاز على الدكتورا في علم الأجتماع عن أبن خلدون في باريس  ودكتورا في سويسراأصدر أكثر من ثلاثين كتابا باللغتين العربية والفرنسية بين الرواية والدراسة ومن أهم أصداراته ترجمته لكتٌاب عبدالعزيز الثعالبي " روح التحرٌر في القرآن " والمدرسة الحربية بباردو والمنهج العلمي عند أبن خلدون وسيرة الشيخ مختار بن محمود ومشكلات التعريب  وغيرها

أشتهر بمعاركه الثقافية والفكرية مع هشام جعيط والمرحوم أبوزيان السعدي الذي كان " صديقه اللدود " كما يصفه وعرف بغليونه الذي لا يفارقه وأفتتانه بالقطط التي كان يحنو عليها ويهتم بها وعانى طويلا من المؤسسة الجامعية إذ رفض المجلس العلمي لكلية الأداب والعلوم الأنسانية ( 9 أفريل ) إلتحاقه بالتدريس على أعتبار أنٌه زيتوني ولا يمكن أن تكون لغته الفرنسية سليمة كما زعموا أنذاك وهي المظلمة التي عاناها المرحوم عبدالمولى طيلة حياته بعد أن ألحقه الزعيم الحبيب بورقيبة بمركز بحث التابع لوزارة الفلاحة وقد تقاعد بمنحة شهرية بسيطة

أن الدكتور محمود عبدالمولى الذي عاش في للهامش بعد أن تم أقصاؤه من الجامعة نموذج لمحنة المفكرين والمبدعين التونسيين الخارجين عن السٌرب

رحم اللٌه الدكتور محمود عبدالمولى  

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تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:30
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس
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سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:05
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الثلاثاء، عن سعي الوزارة لتغيير صبغة المعهد...
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26 ديسمبر 2017 السّاعة 12:48
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المزيد من الأخبار...
النوري الصل
... نخبتنــا الغائبـــة
يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين «ان السياسيين مثل حفاظات الاطفال يجب تغييرهم باستمرار لنفس السبب»...
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