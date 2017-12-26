الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه

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11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
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10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
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10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017
الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: ودٌعت تونس أمس الدكتور محمود عبدالمولى الذي كان أحد أعلام الساحة الثقافية حاز على دكتورا دولة عن طلبة جامع الزيتونة ودورهم في التنوير الفكري والنضال للسياسي بعنوان " ثورة أصحاب العمائم " كما حاز على الدكتورا في علم الأجتماع عن أبن خلدون في باريس ودكتورا في سويسراأصدر أكثر من ثلاثين كتابا باللغتين العربية والفرنسية بين الرواية والدراسة ومن أهم أصداراته ترجمته لكتٌاب عبدالعزيز الثعالبي " روح التحرٌر في القرآن " والمدرسة الحربية بباردو والمنهج العلمي عند أبن خلدون وسيرة الشيخ مختار بن محمود ومشكلات التعريب وغيرها
أشتهر بمعاركه الثقافية والفكرية مع هشام جعيط والمرحوم أبوزيان السعدي الذي كان " صديقه اللدود " كما يصفه وعرف بغليونه الذي لا يفارقه وأفتتانه بالقطط التي كان يحنو عليها ويهتم بها وعانى طويلا من المؤسسة الجامعية إذ رفض المجلس العلمي لكلية الأداب والعلوم الأنسانية ( 9 أفريل ) إلتحاقه بالتدريس على أعتبار أنٌه زيتوني ولا يمكن أن تكون لغته الفرنسية سليمة كما زعموا أنذاك وهي المظلمة التي عاناها المرحوم عبدالمولى طيلة حياته بعد أن ألحقه الزعيم الحبيب بورقيبة بمركز بحث التابع لوزارة الفلاحة وقد تقاعد بمنحة شهرية بسيطة
أن الدكتور محمود عبدالمولى الذي عاش في للهامش بعد أن تم أقصاؤه من الجامعة نموذج لمحنة المفكرين والمبدعين التونسيين الخارجين عن السٌرب
رحم اللٌه الدكتور محمود عبدالمولى
الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: ودٌعت تونس أمس الدكتور محمود عبدالمولى الذي كان أحد أعلام الساحة الثقافية حاز على دكتورا دولة عن طلبة جامع الزيتونة ودورهم في التنوير الفكري والنضال للسياسي بعنوان " ثورة أصحاب العمائم " كما حاز على الدكتورا في علم الأجتماع عن أبن خلدون في باريس ودكتورا في سويسراأصدر أكثر من ثلاثين كتابا باللغتين العربية والفرنسية بين الرواية والدراسة ومن أهم أصداراته ترجمته لكتٌاب عبدالعزيز الثعالبي " روح التحرٌر في القرآن " والمدرسة الحربية بباردو والمنهج العلمي عند أبن خلدون وسيرة الشيخ مختار بن محمود ومشكلات التعريب وغيرها
أشتهر بمعاركه الثقافية والفكرية مع هشام جعيط والمرحوم أبوزيان السعدي الذي كان " صديقه اللدود " كما يصفه وعرف بغليونه الذي لا يفارقه وأفتتانه بالقطط التي كان يحنو عليها ويهتم بها وعانى طويلا من المؤسسة الجامعية إذ رفض المجلس العلمي لكلية الأداب والعلوم الأنسانية ( 9 أفريل ) إلتحاقه بالتدريس على أعتبار أنٌه زيتوني ولا يمكن أن تكون لغته الفرنسية سليمة كما زعموا أنذاك وهي المظلمة التي عاناها المرحوم عبدالمولى طيلة حياته بعد أن ألحقه الزعيم الحبيب بورقيبة بمركز بحث التابع لوزارة الفلاحة وقد تقاعد بمنحة شهرية بسيطة
أن الدكتور محمود عبدالمولى الذي عاش في للهامش بعد أن تم أقصاؤه من الجامعة نموذج لمحنة المفكرين والمبدعين التونسيين الخارجين عن السٌرب
رحم اللٌه الدكتور محمود عبدالمولى
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017