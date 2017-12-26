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يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
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السياسي
القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017 | 11:05

أكدت القنصلية التونسية بدبي والإمارات الشمالية عبر صفحتها على الفايسبوك، أنّه تمّ أمس الاثنين 25 ديسمبر 2017 تركيز خلية متابعة تعمل على مدار الساعة بمقر القنصلية وذلك لمتابعة بعض الوضعيات التي تخص مسافرين تونسيين عبر مطار دبي وللإجابة عن استفسارات أبناء الجالية التونسية في الغرض.

وأوضحت  القنصلية أنّه يمكن الاتصال بالخلية على الهاتف التالي: (00971/42617070 ).

أو عبر البريد الاكتروني ct.dubai@diplomatie.gov.tn أو  constund@eim.ae

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السياسي
القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017 | 11:05

أكدت القنصلية التونسية بدبي والإمارات الشمالية عبر صفحتها على الفايسبوك، أنّه تمّ أمس الاثنين 25 ديسمبر 2017 تركيز خلية متابعة تعمل على مدار الساعة بمقر القنصلية وذلك لمتابعة بعض الوضعيات التي تخص مسافرين تونسيين عبر مطار دبي وللإجابة عن استفسارات أبناء الجالية التونسية في الغرض.

وأوضحت  القنصلية أنّه يمكن الاتصال بالخلية على الهاتف التالي: (00971/42617070 ).

أو عبر البريد الاكتروني ct.dubai@diplomatie.gov.tn أو  constund@eim.ae

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تناول اللقاء الذي جمع مسؤولة مكتب العدالة...
المزيد >>
القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017 السّاعة 11:05
أكدت القنصلية التونسية بدبي والإمارات الشمالية...
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"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 10:34
دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
... نخبتنــا الغائبـــة
يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين «ان السياسيين مثل حفاظات الاطفال يجب تغييرهم باستمرار لنفس السبب»...
المزيد >>
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