القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين

أكدت القنصلية التونسية بدبي والإمارات الشمالية عبر صفحتها على الفايسبوك، أنّه تمّ أمس الاثنين 25 ديسمبر 2017 تركيز خلية متابعة تعمل على مدار الساعة بمقر القنصلية وذلك لمتابعة بعض الوضعيات التي تخص مسافرين تونسيين عبر مطار دبي وللإجابة عن استفسارات أبناء الجالية التونسية في الغرض.

وأوضحت القنصلية أنّه يمكن الاتصال بالخلية على الهاتف التالي: (00971/42617070 ).

أو عبر البريد الاكتروني ct.dubai@diplomatie.gov.tn أو constund@eim.ae