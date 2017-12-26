"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية

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دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الى الانخراط الواسع والمنظّم في الانتخابات البلديّة المقبلة بما يحوّلها إلى محطّة تكرّس الحالة الدّيمقراطيّة في البلاد والمحافظة على التّعدّد والتنوّع صلب المشهد السّياسيّ الى جانب الإسراع بتفعيل الباب السّابع من الدّستور بما يضمن مؤسّسات محلّيّة تكون أداة لتحقيق العدالة بين الفئات والجهات وتطلق مسار التّنمية المحلّيّة العادلة .
واشار الحزب في بيان اصدره عقب اختتام الدورة الرابعة عشر للجنته المركزية المنعقدة مؤخرا والمخصصة للتّداول في الوضع السّياسي العام والنّظر في المسائل التّنظيميّة للحزب والاستعداد للاستحقاق الانتخابيّ البلديّ في إطار الجبهة الشّعبيّة ،ان الانخراط في هذه الانتخابات من شانه ان يمنع “قوى الرّدّة” من جعلها محطّة للانقضاض على هذا المكسب الوطنيّ والشّعبيّ وهو ما يستوجب علاوة على الترشّح ضرورة التّسجيل لكافّة المواطنين في القائمات الانتخابيّة قبل نهاية الآجال.
ودعا الى التّجنّد لفرض المصادقة على مشروع قانون تجريم التّطبيع ومواصلة النّضال من أجل إماطة اللّثام عن ملفّات تسفير الشّباب إلى بؤر التّوتّر وعن القنوات الخفيّة لعودة العديد منهم إلى تونس والتنديد بممارسات هيئة الحقيقة والكرامة في تعمّد طمس الحقيقة في قضيّة الرشّ بسليانة الى جانب مواصلة العمل على كشف حقيقة الاغتيالات السّياسيّة ومن بينها قضيّة اغتيال الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي .
واشار البيان الى ان نقاشات أعضاء اللّجنة المركزيّة تطرقت إلى التّأكيد على ما اعتبروه “التّفكّك الكبير للحزام السّياسيّ لما يسمّى بحكومة الوحدة الوطنيّة وانكشاف طبيعتها القائمة على المصالح الطّبقيّة والولاءات الحزبيّة والعائليّة والشّخصيّة الضّيّقة” الى جانب تناول دور مجلس نوّاب الشّعب الذي “انحصرفي تمرير قوانين على مقاس لوبيّات الفساد والإفساد والدّوائر الماليّة العالميّة وحزبي الأغلبيّة المتمعّشين منها” ممّا أفقد المجلس دوره كسلطة أصليّة ودوره الرّقابي على مؤسّسات الدّولة.
واضاف البيان ان تواصل تعطيل استكمال بناء المؤسّسات الدّستوريّة وشبه الدّستوريّة والهيئات الرّقابيّة وضرب استقلاليّة ما تحقّق منها يؤشّر بوضوح على العودة لمربّع الاستبداد.
دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الى الانخراط الواسع والمنظّم في الانتخابات البلديّة المقبلة بما يحوّلها إلى محطّة تكرّس الحالة الدّيمقراطيّة في البلاد والمحافظة على التّعدّد والتنوّع صلب المشهد السّياسيّ الى جانب الإسراع بتفعيل الباب السّابع من الدّستور بما يضمن مؤسّسات محلّيّة تكون أداة لتحقيق العدالة بين الفئات والجهات وتطلق مسار التّنمية المحلّيّة العادلة .
واشار الحزب في بيان اصدره عقب اختتام الدورة الرابعة عشر للجنته المركزية المنعقدة مؤخرا والمخصصة للتّداول في الوضع السّياسي العام والنّظر في المسائل التّنظيميّة للحزب والاستعداد للاستحقاق الانتخابيّ البلديّ في إطار الجبهة الشّعبيّة ،ان الانخراط في هذه الانتخابات من شانه ان يمنع “قوى الرّدّة” من جعلها محطّة للانقضاض على هذا المكسب الوطنيّ والشّعبيّ وهو ما يستوجب علاوة على الترشّح ضرورة التّسجيل لكافّة المواطنين في القائمات الانتخابيّة قبل نهاية الآجال.
ودعا الى التّجنّد لفرض المصادقة على مشروع قانون تجريم التّطبيع ومواصلة النّضال من أجل إماطة اللّثام عن ملفّات تسفير الشّباب إلى بؤر التّوتّر وعن القنوات الخفيّة لعودة العديد منهم إلى تونس والتنديد بممارسات هيئة الحقيقة والكرامة في تعمّد طمس الحقيقة في قضيّة الرشّ بسليانة الى جانب مواصلة العمل على كشف حقيقة الاغتيالات السّياسيّة ومن بينها قضيّة اغتيال الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي .
واشار البيان الى ان نقاشات أعضاء اللّجنة المركزيّة تطرقت إلى التّأكيد على ما اعتبروه “التّفكّك الكبير للحزام السّياسيّ لما يسمّى بحكومة الوحدة الوطنيّة وانكشاف طبيعتها القائمة على المصالح الطّبقيّة والولاءات الحزبيّة والعائليّة والشّخصيّة الضّيّقة” الى جانب تناول دور مجلس نوّاب الشّعب الذي “انحصرفي تمرير قوانين على مقاس لوبيّات الفساد والإفساد والدّوائر الماليّة العالميّة وحزبي الأغلبيّة المتمعّشين منها” ممّا أفقد المجلس دوره كسلطة أصليّة ودوره الرّقابي على مؤسّسات الدّولة.
واضاف البيان ان تواصل تعطيل استكمال بناء المؤسّسات الدّستوريّة وشبه الدّستوريّة والهيئات الرّقابيّة وضرب استقلاليّة ما تحقّق منها يؤشّر بوضوح على العودة لمربّع الاستبداد.
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017