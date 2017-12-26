محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي

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10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017
أصدرت محكمة طبرق الجزئية حكما بعدم قبول الدعوى المرفوعة من سيف الإسلام القذافي، ضد عضو في مجلس النواب عن مدينة بنغازي "للتشهير به".
ويلاحق سيف الإسلام القذافي، عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة قضائيا، عبر الادعاء بأنه مُنح شهادته في كلية لندن للاقتصاد بشكل احتيالي.
وقال سيف الإسلام في بيان نشره عنه محاميه، في نوفمبر الماضي، إن جلسة عقدت في طبرق تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها ضد أبوبكر بعيرة، مشيرا إلى أنه اضطر إلى تقديم هذا الإجراء، جراء ما لحقه من أضرار ادعاءات بعيرة.
من جانبه اعتبر بعيرة، ردا على بيان سيف القذافي، أن الدعوى المرفوعة ضده من قبل سيف الإسلام القذافي "كيدية" ولا أساس لها من الصحة أصلا، مشيرا إلى أن ادعاء محامي سيف القذافي بتقديم اعتذار لهم"هو افتراء سافر".
وكان سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قد أطلق سراحه في يونيو الماضي بعد ست سنوات من سجنه في بلدة الزنتان، عقب "الانتفاضة" التي دعمها حلف الأطلسي عام 2011، وأدت إلى مقتل والده وانقسام البلاد.
أصدرت محكمة طبرق الجزئية حكما بعدم قبول الدعوى المرفوعة من سيف الإسلام القذافي، ضد عضو في مجلس النواب عن مدينة بنغازي "للتشهير به".
ويلاحق سيف الإسلام القذافي، عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة قضائيا، عبر الادعاء بأنه مُنح شهادته في كلية لندن للاقتصاد بشكل احتيالي.
وقال سيف الإسلام في بيان نشره عنه محاميه، في نوفمبر الماضي، إن جلسة عقدت في طبرق تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها ضد أبوبكر بعيرة، مشيرا إلى أنه اضطر إلى تقديم هذا الإجراء، جراء ما لحقه من أضرار ادعاءات بعيرة.
من جانبه اعتبر بعيرة، ردا على بيان سيف القذافي، أن الدعوى المرفوعة ضده من قبل سيف الإسلام القذافي "كيدية" ولا أساس لها من الصحة أصلا، مشيرا إلى أن ادعاء محامي سيف القذافي بتقديم اعتذار لهم"هو افتراء سافر".
وكان سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قد أطلق سراحه في يونيو الماضي بعد ست سنوات من سجنه في بلدة الزنتان، عقب "الانتفاضة" التي دعمها حلف الأطلسي عام 2011، وأدت إلى مقتل والده وانقسام البلاد.
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017