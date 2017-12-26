مدير بالـ"cnss": لم يتم الترفيع في منحة الابناء منذ حوالي 30 سنة

اكد المدير بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لسعد بن شرادة، أن منحة العائلة والتي يتم إسنادها للأبناء الثلاثة الأوائل لم يتم الترفيع فيها منذ سنة 1989.

واضاف لسعد بن شرادة في تصريح لإذاعة شمس اف ام إن المنحة حافظت على قيمتها منذ 28 سنة.

وقدّم المدير تفاصيل القيمة المالية لهذه المنحة والتي تُقدر بـ7320 مي في الشهر للابن الأول أي 21.960 مي في الثلاثية، و19.520 مي للابن الثاني و19.080 مي للابن الثالث.

واعتبر لسعد بن شرادة المنحة زهيدة ولا تُلبي حاجيات العائلة.