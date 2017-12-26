السجن 5 سنوات لمغرد كويتي أساء للسعودية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

عاقبت السلطات الكويتية المغرد عبدالله الصالح، لتطاوله على العربية السعودية. وحكمت محكمة الجنايات عليه أمس الاثنين بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ لإساءته للمملكة.

ويشتهر عبدالله الصالح بانتقاداته الشديدة للسلطات في الرياض وأبو ظبي، وبالدفاع عن الدوحة في أزمة الحصار المستمرة منذ 6 أشهر.

وقال الصالح في تغريدة جديدة إنه نال السجن بسبب مناصرته "لقضية قطر العادلة ولست نادما على ما غردت وما سجلت من فيديوهات ... ولن أرجع إلى الكويت لتنفيذ الحكم! فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ...".

وذكرت وسائل الإعلام أن الصالح يواجه أيضا تهمة الإساءة للإمارات العربية المتحدة في قضية أخرى سيتم البت فيها بعد أيام.

وشدد المغرد على عدم ندمه ولو عاد التاريخ إلى الوراء لاتخذ نفس الموقف في الأزمة الخليجية القطرية.

ويقيم الصالح حاليا خارج الكويت، وهو معروف باسم "البرونزي" الكويتي، ويحمل شهادة دكتوراه في مجال التنمية الاقتصادية، ويعتبر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل بسبب المواضيع التي يطرحها.

المصدر: وكالات