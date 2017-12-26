السجن 5 سنوات لمغرد كويتي أساء للسعودية

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عاقبت السلطات الكويتية المغرد عبدالله الصالح، لتطاوله على العربية السعودية. وحكمت محكمة الجنايات عليه أمس الاثنين بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ لإساءته للمملكة.
ويشتهر عبدالله الصالح بانتقاداته الشديدة للسلطات في الرياض وأبو ظبي، وبالدفاع عن الدوحة في أزمة الحصار المستمرة منذ 6 أشهر.
وقال الصالح في تغريدة جديدة إنه نال السجن بسبب مناصرته "لقضية قطر العادلة ولست نادما على ما غردت وما سجلت من فيديوهات ... ولن أرجع إلى الكويت لتنفيذ الحكم! فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ...".
وذكرت وسائل الإعلام أن الصالح يواجه أيضا تهمة الإساءة للإمارات العربية المتحدة في قضية أخرى سيتم البت فيها بعد أيام.
وشدد المغرد على عدم ندمه ولو عاد التاريخ إلى الوراء لاتخذ نفس الموقف في الأزمة الخليجية القطرية.
ويقيم الصالح حاليا خارج الكويت، وهو معروف باسم "البرونزي" الكويتي، ويحمل شهادة دكتوراه في مجال التنمية الاقتصادية، ويعتبر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل بسبب المواضيع التي يطرحها.
عاقبت السلطات الكويتية المغرد عبدالله الصالح، لتطاوله على العربية السعودية. وحكمت محكمة الجنايات عليه أمس الاثنين بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ لإساءته للمملكة.
ويشتهر عبدالله الصالح بانتقاداته الشديدة للسلطات في الرياض وأبو ظبي، وبالدفاع عن الدوحة في أزمة الحصار المستمرة منذ 6 أشهر.
وقال الصالح في تغريدة جديدة إنه نال السجن بسبب مناصرته "لقضية قطر العادلة ولست نادما على ما غردت وما سجلت من فيديوهات ... ولن أرجع إلى الكويت لتنفيذ الحكم! فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ...".
وذكرت وسائل الإعلام أن الصالح يواجه أيضا تهمة الإساءة للإمارات العربية المتحدة في قضية أخرى سيتم البت فيها بعد أيام.
وشدد المغرد على عدم ندمه ولو عاد التاريخ إلى الوراء لاتخذ نفس الموقف في الأزمة الخليجية القطرية.
ويقيم الصالح حاليا خارج الكويت، وهو معروف باسم "البرونزي" الكويتي، ويحمل شهادة دكتوراه في مجال التنمية الاقتصادية، ويعتبر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل بسبب المواضيع التي يطرحها.
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017