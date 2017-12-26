قبلي: القبض على موظف بأحد مستشفيات الجهة من أجل اختلاس أموال عمومية

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل أن فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بقبلي احتفظت يوم أمس بموظف بأحد المستشفيات بالجهة من أجل تورطه في قضية عدلية موضوعها "التدليس وإختلاس أموال عمومية".

واضاف الوزارة ان المعني تعمد تدليس وثائق محاسبة وإختلاس اموال عمومية من أحد الأقسام بالمؤسسة الصحية العمومية التي يعمل بها.